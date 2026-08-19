Cómo eliminar la humedad en las paredes y el truco para elaborar un fijador casero de pintura

Abel de González es un reconocido interiorista que mediante su canal de YouTube comparte consejos sobre iluminación, distribución de espacios y otras soluciones para problemas habituales en el hogar. El español se enfoca en brindar recomendaciones prácticas para mejorar la estética y funcionalidad de las viviendas.

En este caso, muestra un procedimiento detallado para realizar la rehabilitación de muros dañados por las filtraciones de humedad. Hace especial énfasis en que la limpieza y el sellado profesional aseguran resultados duraderos.

Según el experto, la reparación de una pared afectada por la humedad requiere una corrección profunda definida en siete pasos.

Pared blanca con visibles manchas de humedad Foto: Chat GPT.

Paso a paso para la reparación de paredes con humedad

Asegurarse de que la filtración esté resuelta: el paso fundamental antes de realizar cualquier intervención en la pared, ya que la superficie debe encontrarse completamente seca. Sanear la superficie: utilizando una espátula, se retiran los restos de pintura suelta, partes dañadas o grietas, aunque sin excederse para no generar un problema aún mayor. Aplicar selladora: el paso crítico según el especialista. Recomienda el uso de selladores, preferiblemente que contengan una base de aceite, para crear una capa aislante que impide una nueva aparición de manchas. Rellenar los huecos: se utiliza escayola o masilla para rellenar los agujeros, grietas y otras zonas que lo ameriten. Según el experto, la clave está en aplicar dos manos. La primera cubre los huecos de manera uniforme. Lijar y limpiar el polvo: una vez que la primera capa de masilla o escayola se encuentra completamente seca, se lija con una lija media y luego se limpia el polvo. Segunda capa de masilla: tras la aplicación de la segunda capa que busca lograr una terminación más lisa en la superficie de la pared, se vuelve a lijar si es necesario, y por último se coloca el fijador de agua. Este optimiza la adherencia de la pintura a la pared, y también debe aplicarse en dos ocasiones, dejando aproximadamente una hora entre cada capa. Pintar la pared: utilizando pintura plástica, respetando los tiempos de secado. El especialista recomienda realizar una revisión previa a la segunda mano de pintura para la corrección de pequeñas irregularidades.

Dentro del proceso, el experto busca siempre implementar elementos que sean de fácil acceso o que puedan reemplazarse de manera sencilla. En el caso del fijador, previo a colocar la pintura, indica que en caso de carecer de un producto comercial existe una solución casera.

Se trata de la mezcla de pintura plástica blanca con agua, hasta obtener una textura líquida, similar a la del agua. El resultado es un fijador con la misma utilidad que el comercial, según indica el español. La precaución en ese caso es que el producto, al ser tan diluido, tiende a salpicar.