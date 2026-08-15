El truco de una profesional para dejar los zócalos impecables sin arruinar la pintura del hogar

Jacqueline Stein es una limpiadora profesional, propietaria de Home Reimagined, una empresa especializada en orden y limpieza de hogares, que tiene al vinagre como uno de sus limpiadores favoritos. Sencillo, elimina el polvo, la suciedad e incluso las manchas de huellas dactilares sin dejar residuos.

Indica que es la mejor opción para los zócalos, ya que los limpia y neutraliza cualquier posible olor, siendo un material simple de usar, y muy útil para zonas de mucho tránsito donde el polvo suele acumularse.

Cómo aplicar el método de limpieza de zócalos con vinagre blanco:

Vinagre blanco destilado

Un recipiente con agua tibia

Paños de microfibra o trapos suaves

Cepillo, de cerdas suaves, o cepillo de dientes viejos (prioritariamente para usar en las esquinas)

Lona o toalla para proteger los suelos

Plumeros

Vinagre blanco. Foto: Archivo El País.

Cómo se realiza este método de limpieza:

Antes de comenzar el proceso de limpieza de los zócalos con vinagre blanco, es importante tener identificado el material con el que están hechos los pisos. Ya sea madera pintada, teñida o tablero de fibra de densidad media, también conocido como MDF.

Stein sugiere realizar una pequeña prueba en una zona poco visible para prevenir daños a gran escala. Así, logra asegurarse que el acabado no reacciones ante el vinagre previo a la implementación total del producto.

En caso de haber una reacción, madera expuesta o acabados delicados, la experta recomienda probar con un limpiador un tanto más suave.

En lo que respecta al proceso, Stein lo diferencia de la siguiente manera:

Quitar el polvo utilizando un paño de microfibra seco o un plumero. Preparar la solución colocando aproximadamente una taza de agua tibia con 1-2 cucharadas de vinagre blanco. Sumergir el paño de microfibra dentro de la mezcla. Escurrirlo bien, de manera tal que quede húmedo, pero no mojado. Limpiar los zócalos desde el borde superior hacia el inferior, aplicando una suave presión. Dar especial importancia a las esquinas y surcos, utilizando un cepillo suave o un dedo envuelto en un paño Secar inmediatamente con un paño limpio para evitar manchas o daños de humedad.

En el caso de las rozaduras o suciedad pegajosa, la experta prefiere utilizar una mezcla de vinagre levemente más concentrado, con un paño húmedo o incluso con un poco de jabón para platos.

A su vez, para notar buenos resultados en estos casos, se debe dejar la mezcla durante unos minutos previo a limpiar y secar por completo.

Zócalo blanco de una esquina con piso de madera Foto: Canva

Con qué frecuencia se realiza esta limpieza:

La especialista en limpieza, Jacqueline Stein, recomienda la quita de polvo en los zócalos de manera mensual. Mientras que recomienda realizar una limpieza más profunda con la utilización de vinagre cada 3 o 4 meses.

Sin embargo, la experta indica que los tiempos de limpieza dependerán de cada hogar. En hogares concurridos, con niños, mascotas, o de mucho tránsito permanente, una limpieza rutinaria habitual podría evitar la acumulación de suciedad a gran escala.

Stein hace énfasis en algunas consultas que suelen ser recurrentes entre los usuarios. Aclara que si se puede utilizar el vinagre en zócalos pintados, y que el producto no daña la madera o el MDF, aunque demasiada humedad aplicada puede causar hinchazón.

Además, recomienda un plumero de mango largo puede ser una gran solución para aquellas personas que busquen limpiar su casa pero por distintos motivos lo busquen hacer sin agacharse.

En los únicos casos donde la especialista no sugiere aplicar el producto es en el caso de maderas sin tratar, superficies enceradas o acabados dañados. Mientras que para los zócalos que posean pintura expuesta, indica que se prefiere optar por una solución de jabones más suaves.