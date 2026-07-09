Vinagre blanco o de limpieza: en qué se diferencian y cuándo conviene usar cada uno en el hogar

El vinagre es uno de los productos más utilizados para las tareas domésticas, pero no todos los tipos sirven para lo mismo. Aunque el vinagre blanco y el vinagre de limpieza comparten el mismo componente principal, presentan diferencias importantes que determinan sus usos y las precauciones que deben tenerse al emplearlos.

Según explica la revista Xataka Home, la principal diferencia entre ambos productos está en la concentración de ácido acético, responsable de sus propiedades.

Dos productos con usos diferentes

El vinagre blanco, también conocido como vinagre alimentario, contiene entre un 3 % y un 5 % de ácido acético. Además de utilizarse en la cocina, también puede emplearse para tareas de limpieza ligeras.

En cambio, el vinagre de limpieza posee una concentración más alta, que suele situarse entre el 6 % y el 10 %. Esta mayor acidez lo hace más eficaz para eliminar grasa, restos de jabón, sarro y suciedad acumulada en distintas superficies del hogar.

Al haber sido formulado para la limpieza, no es apto para el consumo.

Mano limpia una puerta con vinagre Imagen creada por Chat GPT

Cuándo conviene usar cada uno

Gracias a su mayor poder de limpieza, el vinagre de limpieza resulta especialmente útil para baños y cocinas, donde suele acumularse grasa o sarro.

Por su parte, el vinagre blanco es una mejor opción para limpiezas más suaves o para aplicaciones relacionadas con alimentos.

Las superficies donde no debe aplicarse

Los especialistas advierten que el vinagre de limpieza no debe utilizarse sobre materiales como:

- Mármol.

- Granito.

- Piedra natural.

- Madera.

Su elevada acidez puede deteriorar estas superficies y afectar su acabado con el paso del tiempo.

Una mezcla que debe evitarse

Otra recomendación importante es no mezclar nunca vinagre de limpieza con lejía o cloro.

La combinación de ambos productos puede generar gases tóxicos que representan un riesgo para la salud, por lo que deben utilizarse siempre por separado y siguiendo las indicaciones de seguridad del fabricante.

Aunque el vinagre blanco y el vinagre de limpieza tienen un origen similar y un aspecto prácticamente idéntico, conocer sus diferencias permite elegir el producto más adecuado para cada tarea, obtener mejores resultados y proteger tanto las superficies del hogar como la seguridad de quienes los utilizan.

En base a El Tiempo/GDA