Solución natural: esta es la fruta que irrita a las cucarachas y las aleja de la cocina

La presencia de cucarachas dentro de la casa, especialmente en áreas de almacenamiento de alimentos, representa un problema sanitario recurrente que se intensificó con las variaciones del clima.

Especialistas en control de plagas identificaron un método ecológico basado en un cítrico común capaz de afectar los receptores sensoriales de los insectos y alejarlos de electrodomésticos sin necesidad de insecticidas industriales.

¿Cuál es la fruta que irrita a las cucarachas y las aleja de la cocina?

Su composición actúa como un repelente funcional, capaz de alejarlas de los lugares donde suelen esconderse. El mecanismo de acción se basa en la sensibilidad biológica de estos invasores a ciertos estímulos olfativos intensos.

La búsqueda de alternativas ecológicas colocó al limón siciliano como una herramienta eficaz en comparación con productos químicos tradicionales, ya que su aroma fresco y la acidez del cítrico resultan desagradables para la plaga. Su composición actúa como un repelente funcional, capaz de alejarlas de los lugares donde suelen esconderse. El mecanismo de acción se basa en la sensibilidad biológica de estos invasores a ciertos estímulos olfativos intensos.

Estos insectos poseen un sistema olfativo muy desarrollado, lo que les permite detectar olores a largas distancias. Por eso, el ácido cítrico presente en la fruta irrita sus receptores sensoriales. Esta reacción hace que los insectos rechacen las áreas tratadas con el ingrediente.

Juanjo Molinero, responsable técnico de la empresa de control de plagas Conplag, de Girona, en España, señala otras ventajas del uso de este recurso. La fruta posee propiedades antibacterianas que ayudan a mantener las superficies limpias y reducen fuentes de alimento que podrían atraer la plaga. Algunos especialistas, sin embargo, aclaran que el método ayuda a repeler, pero no elimina completamente la población invasora.

Procedimiento para aplicación casera

El uso correcto del método exige colocar el producto en rodajas en puntos estratégicos. Las áreas principales incluyen proximidades de tuberías, rincones de la cocina o lugares donde ya se haya detectado actividad de los insectos. También es necesario cambiar los trozos regularmente. Esta medida garantiza la intensidad del aroma y el efecto deseado.

Existe además otro truco eficaz para potenciar el resultado. Se puede preparar una pasta con cáscara de limón rallada mezclada con un poco de agua. La mezcla debe aplicarse en los puntos por donde los insectos suelen circular.

Jugo de limón. Foto: Pixabay

¿Por qué las plagas persisten en casa?

Las cucarachas suelen invadir viviendas y causar problemas en la rutina diaria, siendo frecuentemente encontradas en la cocina o detrás de la heladera. Antes, su actividad era más común en verano, pero los cambios climáticos facilitaron su adaptación a las temperaturas del invierno.

Molinero explica que los insectos buscan refugio en lugares oscuros y priorizan áreas cálidas para garantizar confort y reproducción. Los métodos convencionales de combate incluyen insecticidas y

trampas, pero una solución natural ha despertado el interés de las personas por su carácter ecológico y por la capacidad de mantener a estos animales alejados.

En base a La Nación/GDA