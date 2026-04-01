El truco del limón y otros hábitos diarios para blindar tus riñones contra los cálculos renales

Las piedras en los riñones, también conocidas como cálculos renales o litiasis renal, son depósitos sólidos formados por minerales y sales dentro del sistema urinario. Esta enfermedad renal se produce cuando sustancias como el calcio, el oxalato o el ácido úrico se concentran en la orina y se cristalizan, generando pequeñas formaciones que pueden causar dolor intenso y diversas complicaciones de salud.

Se estima que entre el 2% y el 20% de la población puede desarrollar cálculos renales en algún momento de su vida, con una alta tasa de recurrencia (entre el 30% y el 50%) en los primeros años tras el diagnóstico, según estudios del Iberoamerican Journal of Health Research (2026). En países como Colombia, aunque no existen cifras exactas recientes, la litiasis renal es una causa frecuente de consulta médica y hospitalización, lo que evidencia su impacto en la salud pública, de acuerdo con la Revista Colombiana de Nefrología (2025).

Uno de los principales factores de riesgo para la formación de piedras en los riñones es la alimentación. En particular, los alimentos ricos en oxalatos —como la espinaca, la remolacha o los frutos secos— pueden favorecer la formación de cristales al combinarse con el calcio en la orina. A esto se suman otros productos asociados al riesgo, como el chocolate, la carne roja, los embutidos, el exceso de sal, las bebidas azucaradas y las gaseosas.

El consumo excesivo de sal y de alimentos ultraprocesados incrementa la eliminación de calcio en la orina, lo que favorece la aparición de cálculos renales. Asimismo, una dieta alta en proteínas animales puede elevar los niveles de ácido úrico, aumentando el riesgo. Las bebidas azucaradas y el exceso de azúcar también influyen negativamente, ya que alteran el equilibrio químico del organismo y reducen los mecanismos naturales que previenen la cristalización en los riñones.

Cálculos renales. Imagen: Commons.

Otro factor clave es la hidratación insuficiente. Un bajo consumo de agua provoca una mayor concentración de la orina, lo que facilita la acumulación de minerales y la formación de piedras renales, muchas veces sin síntomas en etapas iniciales.

Sin embargo, cuando los cálculos crecen o se desplazan, pueden aparecer síntomas como dolor lumbar intenso, molestias en un costado, ardor al orinar, sangre en la orina, náuseas y vómitos. Ante estas señales, es fundamental acudir a un especialista en salud renal para un diagnóstico oportuno.

La prevención no implica eliminar por completo estos alimentos, sino moderar su consumo y optar por alternativas más saludables. Por ejemplo, reemplazar la espinaca por vegetales bajos en oxalatos como el pepino o la lechuga, sustituir las gaseosas por agua o bebidas con limón, y reducir la carne roja en favor de proteínas vegetales o pescado en cantidades adecuadas.

En definitiva, prevenir las piedras en los riñones depende de mantener hábitos saludables: una buena hidratación, una dieta equilibrada, baja en sal, azúcar y oxalatos, y un estilo de vida que favorezca la salud renal a largo plazo.