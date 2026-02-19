¿Tus riñones te están haciendo envejecer más rápido? El órgano que marca tu esperanza de vida desde los 20 años

La proteína klotho, producida principalmente por los riñones, cumple un rol fundamental en el proceso de envejecimiento y su disminución está asociada con un deterioro orgánico acelerado. Así lo explica el nefrólogo Borja Quiroga, quien destaca su importancia en la longevidad, la salud renal y el equilibrio general del organismo.

Además de su función más conocida de filtrar desechos del organismo, los riñones intervienen en la regulación de la presión arterial, el control de la anemia y el equilibrio del calcio, clave para la salud ósea. También participan directamente en la síntesis de la proteína klotho, considerada un factor decisivo en el envejecimiento saludable.

Imagen: Easy Peasy AI.

La proteína klotho fue identificada en 1997 por el investigador japonés Makoto Kuro-o, quien descubrió su función tras un experimento genético. El hallazgo reveló que la ausencia de esta proteína provocaba un envejecimiento prematuro, confirmando su papel esencial en la regulación del envejecimiento y la esperanza de vida.

Según explica Quiroga, especialista en Nefrología en Madrid y miembro de la Sociedad Española de Nefrología, esta proteína posee una función gerosupresora, es decir, ayuda a frenar el deterioro celular y el envejecimiento biológico.

La reducción de los niveles de klotho impacta negativamente en múltiples órganos, incluyendo el cerebro, los vasos sanguíneos, el corazón y los propios riñones. Su disminución se asocia con un mayor riesgo de enfermedad renal, envejecimiento acelerado y pérdida de la función orgánica.

Uno de los indicadores clave de problemas renales es el aumento de la creatinina en sangre, lo que refleja una disminución en la función renal. Además, la presencia de proteínas en la orina, conocida como proteinuria, es otro signo relevante de daño renal.

Riñones. Imagen: Commons.

Cómo mantener niveles adecuados de la proteína klotho

El especialista recomienda adoptar medidas específicas para preservar niveles óptimos de proteína klotho y proteger la salud renal:



Realizar análisis de sangre periódicos para detectar de forma temprana la enfermedad renal .

periódicos para detectar de forma temprana la . Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados , especialmente aquellos ricos en fósforo inorgánico , presente en aditivos , conservantes y potenciadores de sabor .

, especialmente aquellos ricos en , presente en , y . Mantener una rutina de ejercicio físico diario, que contribuye a mejorar la función renal y favorecer la longevidad.

El exceso de fósforo, frecuente en la alimentación ultraprocesada, puede interferir con el funcionamiento de la proteína klotho, acelerando el envejecimiento celular y el deterioro renal.

Enfermedad renal y envejecimiento acelerado

Consulta médica. Foto: Freepik.

El proceso de envejecimiento biológico comienza desde etapas tempranas de la vida y se vuelve más evidente con el paso de los años. La presencia de enfermedad renal crónica puede intensificar este proceso, debido a la reducción de la acción protectora de la proteína klotho.

Además, la función renal disminuye de forma natural con la edad, especialmente después de los 40 años, cuando se pierde aproximadamente un 1% anual de capacidad renal. Sin embargo, adoptar hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, el ejercicio regular y los controles médicos preventivos, puede contribuir a ralentizar el envejecimiento renal y mejorar la calidad de vida a largo plazo.

En este contexto, la proteína klotho se posiciona como un elemento clave en la ciencia del envejecimiento, la medicina preventiva y la promoción de una longevidad saludable.