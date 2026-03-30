Cómo estresarte menos en el trabajo: el potente efecto de tener una planta cerca en la oficina

Cada vez más oficinas incorporan plantas como parte de su diseño cotidiano, pero su presencia ya no responde solo a una decisión estética. En entornos laborales, la vegetación se considera un recurso que incide en cómo se percibe y habita el espacio de trabajo.

Durante años, los ambientes corporativos estuvieron dominados por materiales como vidrio, metal o melamina, junto con paletas de colores neutros y estructuras rígidas. En ese contexto, la incorporación de plantas aparece como una forma de transformar esa lógica: no solo suaviza lo visual, sino que también introduce cambios en la dinámica diaria de quienes trabajan allí. Esta tendencia se extiende tanto en oficinas tradicionales como en espacios de coworking y estudios.

Uno de los efectos más inmediatos es el impacto en la percepción del entorno. La presencia de vegetación rompe con la monotonía de líneas rectas y tonos fríos, generando una sensación de mayor calidez. Incluso una cantidad limitada de macetas puede modificar la atmósfera general, haciendo que el lugar resulte menos rígido y más confortable.

Plantas en la oficina. Foto: Freepik.

Sin embargo, el aporte no se agota en lo visual. Algunas empresas comenzaron a prestar atención a cómo el entorno influye en aspectos como la concentración, el estado de ánimo y la comodidad. En espacios amplios o de planta abierta, las plantas también cumplen una función práctica: permiten delimitar sectores de manera sutil, sin necesidad de instalar divisiones físicas que recarguen el ambiente.

Los cambios que introduce la vegetación también se perciben en la experiencia cotidiana. Las texturas y tonalidades alteran la lectura del espacio y pueden ubicarse en puntos estratégicos —como mesas compartidas, rincones poco utilizados o cerca de ventanas— para potenciar su efecto sin saturar el lugar. Además, el verde actúa como una pausa visual durante jornadas extensas frente a pantallas o reuniones, aportando variedad en entornos que tienden a ser uniformes.

Mujer riega una planta en su hogar. Foto: Freepik.

La elección de las especies no es un aspecto menor. Factores como la cantidad de luz, la ventilación, el tránsito de personas y el nivel de mantenimiento determinan qué plantas resultan más adecuadas. En oficinas con iluminación moderada, suelen adaptarse bien opciones resistentes como el potus, la sansevieria, la zamioculca o la aglaonema, que requieren cuidados mínimos. En espacios con mayor luz natural, pueden incorporarse ficus o palmeras de interior, mientras que para escritorios o estanterías se recomiendan variedades compactas.

El cuidado también es clave para sostener el efecto buscado. Sin una mínima atención —riego, control del estado de las hojas—, lo que inicialmente mejora el entorno puede terminar transmitiendo una imagen de descuido. En ese sentido, integrar plantas en el trabajo implica no solo sumarlas, sino también mantenerlas como parte activa del espacio.

Con base en El Tiempo/GDA