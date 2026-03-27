Cómo prevenir las adicciones, según experta: así es como el exceso de estímulos hackea tu sistema de placer

El funcionamiento del cerebro frente al placer y la recompensa es clave para entender por qué se desarrollan las adicciones, especialmente en un entorno actual donde los estímulos están disponibles de forma constante e inmediata.

En el centro de este proceso se encuentra la dopamina, un neurotransmisor fundamental en la regulación del placer, la motivación y el aprendizaje. Gracias a este sistema, el cerebro asocia determinadas acciones con experiencias agradables, reforzando su repetición. Sin embargo, cuando este mecanismo se ve alterado, pueden aparecer patrones de consumo compulsivo.

La psiquiatra Anna Lembke, especialista en adicciones de la Universidad de Stanford, advierte que el contexto actual representa un desafío inédito para el cerebro humano.

A diferencia de otras épocas, hoy existe una disponibilidad constante de estímulos placenteros —desde sustancias hasta tecnología—, lo que genera una sobrecarga en un sistema biológico que evolucionó para entornos de escasez. Esta abundancia puede favorecer el desarrollo de conductas adictivas al facilitar el acceso y la repetición.

Representación del cerebro humano. Foto: Freepik.

La vía de recompensa y el refuerzo del placer

Las sustancias y ciertos comportamientos activan la llamada vía de recompensa del cerebro, liberando grandes cantidades de dopamina en poco tiempo. Este “pico” genera experiencias intensas y memorables, lo que lleva al cerebro a interpretarlas como relevantes para la supervivencia.

El problema es que estas recompensas artificiales superan en intensidad a las naturales —como comer o socializar—, lo que distorsiona las prioridades del sistema de motivación.

Con el consumo repetido, el cerebro entra en un proceso de neuroadaptación. Esto significa que reduce su sensibilidad a la dopamina, obligando a la persona a buscar estímulos cada vez más intensos para obtener el mismo nivel de satisfacción.

Tres chicas usando el celular Foto: Canva

A largo plazo, este mecanismo puede derivar en anhedonia, una condición caracterizada por la incapacidad de experimentar placer. En este punto, el consumo ya no busca bienestar, sino evitar el malestar.

Uno de los factores más determinantes en el desarrollo de la adicción es la disponibilidad. Cuanto más accesible es un estímulo, mayor es la probabilidad de que se repita y se consolide el hábito.

En este sentido, interrumpir el consumo durante un período sostenido puede permitir que el cerebro recupere su equilibrio. Según especialistas, este proceso requiere tiempo y suele implicar una fase inicial de abstinencia.

Qué ocurre durante la abstinencia

En las primeras semanas sin el estímulo adictivo —especialmente entre los primeros 10 y 14 días— pueden aparecer síntomas como ansiedad, irritabilidad, insomnio y estado de ánimo bajo. Estos efectos responden al desajuste temporal entre los sistemas de placer y dolor del cerebro. Con el tiempo, el organismo puede restablecer su producción natural de dopamina y recuperar su sensibilidad.

Comprender cómo funciona este circuito permite entender que las adicciones no son solo una cuestión de voluntad, sino el resultado de cambios profundos en el cerebro. En un entorno de estímulos constantes, aprender a regular el acceso y los hábitos se vuelve clave para proteger el equilibrio mental.

Con base en El Tiempo/GDA