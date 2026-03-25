Marcelo Aprile, psicólogo especializado en adicciones: "Salud es tomarse pausas en la vida"

¿Qué se entiende por “salud”? Esta es la pregunta disparadora de una presentación que formará parte de una presentación a cargo del médico Fernando "Monti" Montero y el psicólogo Marcelo Aprile el próximo 14 de abril en el piso 40 de World Trade Center a las 19.00. La conferencia a cargo de ambos profesionales —que incluirá ejercicios prácticos, además de consejos y docencia— se titula “Biohacking y nuevos paradigmas de salud: Mente, cuerpo, emoción y conciencia plena”. Las entradas para este evento se venden a través de Redtickets a $1.900. El encuentro será el inicio del ciclo “Impulsar salud” que organiza la Fundación Peluffo Giguens.

“Vamos a estar una hora en el escenario, en donde vamos a ser entrevistados, y responder a preguntas sobre, justamente, qué es tener salud, qué es lo que está pasando actualmente”, adelantó Aprile en diálogo con El País.

Marcelo Aprile, conferencista junto a Fernando "Monti" Montero. Foto: Gentileza Marcelo Aprile.

—¿Y qué es lo que está pasando actualmente?

—Creo que estamos en un buen camino, porque no solo somos nosotros, sino que estamos saliendo de una idea de que la salud eh significa estar medicalizado. La salud tiene mucho más que ver con practicar hábitos.

Expresado de otra manera, lo que proponen los conferencistas es una noción más activa de la salud, que deposita más responsabilidad en el paciente como sujeto proactivo y que previene —hasta donde es posible— los problemas que surgen de factores como la dieta, el sedentarismo o la gestión del estrés.

Aprile, un psicólogo que se ha especializado en adicciones, habla en términos que en por momentos recuerda al filósofo coreano Byung-Chul Han, cuando este reflexiona sobre la “sociedad del cansancio” y sus implicancias para la vida contemporánea. “Estamos en una cultura que no tienes rituales de pausa. Es más, hasta el fin de semana tiene que tener un ‘rendimiento’. Alguien te pregunta ‘¿Qué hiciste fin de semana?’. Si le respondés que no hiciste nada, que te quedaste en casa descansando, es muy posible que te digan que perdiste el tiempo, ¿no?", re

Sin embargo, y en simultáno, Aprile señala hay que moverse más, que hay dejar de ser sedentario. ¿No hay una contradicción? “No, y está bien que se plantee este tema. A lo que me refiero es a actividades de la mente, salir del estado de estar frente a una pantalla, sentado en un escritorio, y moverse: salir a caminar por la playa o por un bosque. Darle vida al cuerpo. Eso es más que la vida sensorial que te despierta una pantalla. Reconocer que estamos presos de una industria que se llama entretenimiento, una en la que nuestro cuerpo está apagado”.

Foto: Canva.

Aprile no desconoce las ventajas de la tecnología, pero sostiene que estar frente a una pantalla no puede ser la única forma de estar presente en el mundo. Nuestro yo, agrega Aprile, está siendo digitalizado, como han sido digitalizados muchos otros aspectos de la vida y el trabajo. “Estamos viviendo en dos planos: uno orgánico y otro digital, que tiene que ver con toda la performance de las redes sociales. Nuestra identidad digital está cada vez más anclada en lo digital”.

Ese anclaje, dado el carácter continuo de la vida digital, no ofrece pausa alguna, dijo Aprile, y esa es la razón por la cual muchos de sus pacientes se sienten bien porque simplemente “llegan, paran y conversan. Dejan el teléfono de lado”.

Eso contribuye, en palabras de Aprile, a “regular la atención. La gente se calma. Porque lo que más se sufre hoy es la dificultad del autoapaciguamiento que tiene que ver con lo que decía antes: que la industria del entretenimiento te promete que vas a disfrutar, descansar y divertirte. Pero lamentablemente, lo que hace es excitarte y eso no ayuda a apaciguar el sistema nervioso. En más de un sentido, es como el azúcar”.

¿Podremos libernarnos de mirar todo el tiempo el teléfono? Imagen: Commons.

De esa problemática no se sale con medicamentos, sostuvo. “Se sale tomando conciencia, volviendo a respirar y preguntándose ‘¿Qué es lo que realmente necesito? Porque estamos hablando de una enfermedad invisible, que tiene atrapada a nuestra atención”, concluyó.