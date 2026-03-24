"Todo parece imposible hasta que se hace": la historia detrás de la frase más famosa de Nelson Mandela

La frase “Todo parece imposible hasta que se hace” se convirtió en un símbolo global de la resiliencia, la superación personal y la transformación política. Aunque suele atribuirse a Nelson Mandela, expertos señalan que no existen registros que confirmen su autoría directa. Sin embargo, el concepto refleja el legado del líder que logró poner fin al apartheid, un sistema de segregación racial considerado durante décadas inamovible.

Esta idea, vinculada también a tradiciones filosóficas y científicas, resume la esencia del liderazgo de Mandela: la convicción de que incluso los cambios estructurales más complejos pueden alcanzarse mediante la determinación, la acción política y el diálogo.

Orígenes y formación de Nelson Mandela

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Nelson Mandela, nacido como Rolihlahla Mandela el 18 de julio de 1918 en Mvezo, inició su formación en instituciones como la Universidad de Fort Hare y la Universidad de Witwatersrand, donde estudió Derecho.

En 1944 se incorporó al Congreso Nacional Africano, convirtiéndose en una figura clave de la lucha contra el apartheid y promoviendo la igualdad de derechos. Su participación en la creación de la Liga Juvenil fortaleció la estrategia de resistencia frente a la discriminación institucionalizada.

Activismo, persecución y resistencia

Durante los años siguientes, Mandela impulsó diversas acciones de resistencia política, como la Campaña de Desafío de 1952, y participó en el Juicio por Traición de 1956. Junto a Oliver Tambo, fundó el primer bufete de abogados negros en Sudáfrica, marcando un hito en la lucha por los derechos civiles.

En 1961, tras la ilegalización del Congreso Nacional Africano, lideró la creación de Umkhonto we Sizwe, una organización que adoptó medidas más contundentes frente a la represión estatal.

Condena y discurso histórico

En 1962, Mandela fue arrestado y posteriormente juzgado en el Juicio de Rivonia. Allí pronunció un discurso histórico en defensa de una sociedad democrática, afirmando su compromiso con la igualdad y la libertad.

El 12 de junio de 1964 fue condenado a cadena perpetua, y así comoenzó un encarcelamiento de 27 años, gran parte del cual transcurrió en la prisión de Robben Island. Durante el proceso, incluso enfrentó la posibilidad de la pena de muerte, reafirmando su disposición a defender sus ideales hasta las últimas consecuencias.

Liberación, Nobel y legado

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La liberación de Mandela, el 11 de febrero de 1990, marcó un punto de inflexión en la historia de Sudáfrica. En 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz junto a Frederik Willem de Klerk por su papel en la transición democrática.

Finalmente, en 1994, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, consolidando un proceso basado en la reconciliación nacional y la defensa de los derechos humanos.

Un símbolo de resiliencia y cambio

El legado de Nelson Mandela sigue siendo un referente mundial de liderazgo, perseverancia y justicia social. Su historia demuestra que, incluso frente a lo aparentemente imposible, la determinación y la acción colectiva pueden transformar el curso de la historia.