Suba del gasoil: transportistas de carga estiman ajustes de hasta 3,5% y advierten por la viabilidad de las empresas

La Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) estimó que el aumento de 7% en el precio del gasoil, que rige desde el 1° de octubre, se traducirá en ajustes de entre 1,5% y 3,5%, según el tipo de servicio y vehículo, y advirtió al Poder Ejecutivo que el sector tiene un margen limitado para absorber el incremento de costos sin afectar la viabilidad de las empresas.

“Es imprescindible que, más allá de la coyuntura, se reduzca la carga impositiva sobre el gasoil, además de otros subsidios cruzados a productos y actividades relacionadas, que constituyen las bases estructurales del alto costo del combustible para la producción en el país”, señaló la gremial a través de un comunicado y agregó que, “el transporte de carga tiene un margen limitado para absorber estas variaciones sin que se vea afectada la viabilidad de las empresas”.

Desde el pasado jueves, el gasoil 50S –que se utiliza, en su mayoría, en el sector industrial y transporte de carga– tuvo un aumento del 7% y su precio pasó de $ 58,68 a $ 62,79 por litro. "La decisión se enmarca en la estrategia adoptada desde abril para amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales de petróleo y derivados, originadas por el conflicto en Medio Oriente", argumentó el Poder Ejecutivo en un comunicado publicado el miércoles.

“El gasoil constituye uno de los principales componentes del costo de la actividad, por lo que cada ajuste en su precio se traduce necesariamente en un incremento de los costos operativos del sector”, dijo la gremial y agregó que el transporte de carga es "el principal consumidor de gasoil del país y eslabón logístico fundamental de las cadenas productivas, de exportación y de consumo".

Transporte de carga Foto: Darwin Borrelli.

La gremial hizo referencia a la incidencia del combustible en cada tipo de servicio (corta o larga distancia) y el tipo de vehículo (menor o mayor porte) y explicó que la influencia de estos elementos van desde el 20% para cortas distancias y vehículos livianos, hasta el 50% en largas distancias y vehículos pesados, lo que según consideró, "se traducen en ajustes de entre 1,5% y 3,5%".

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua ( Ursea) había divulgado el martes el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) —que el Poder Ejecutivo utiliza como referencia para definir los precios finales de los combustibles— y el Precio de Referencia al Público (PVP) —que presenta la Ursea "a los efectos de transparentar la evolución reciente" del precio de los combustibles— y en en ambos casos los informes indicaban un aumento en el precio.

Camiones de carga estacionados en la rambla portuaria por paro en el Puerto de Montevideo del sindicato portuario en reclamo de mejores condiciones laborales, ND 20251114, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

“Si bien en esta instancia los ajustes se dieron por debajo de los precios de referencia publicados por la Ursea, la intergremial reafirma la necesidad de que el Poder Ejecutivo monitoree la situación internacional para contener las presiones al alza en los precios del gasoil, de modo de evitar que su efecto se traslade en cadena al resto de la economía”, señaló la ITPC.

La intergremial resaltó la importancia de continuar con un “esquema transparente” de fijación de precios de los combustibles, a través de la publicación del PPI y el PVP. “Esta previsibilidad es clave para que las empresas puedan planificar su operativa sobre bases económicas y financieras sostenibles”, concluyó en el comunicado.