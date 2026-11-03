¿Quién está ganando las elecciones de medio término en Estados Unidos 2026?

Los estadounidenses eligen este martes 3 de noviembre de 2026 en unas elecciones de medio término que el presidente del país, Donald Trump, ha titulado como las más importantes de "nuestra vida". En estos comicios, se define si el Partido Republicano logra retener sus mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes, o si los demócratas son capaces de ganar una o ambas cámaras, lo que afectaría directamente el poder de gobernabilidad que tendrá Trump en sus últimos dos años de mandato.

La población estadounidense votará por las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado (en total son 100) y por gobernadores en varios estados, aunque la mayoría de la atención está centrada en quién tomará control del Congreso en Estados Unidos.

Los primeros votantes comenzaron a asistir a las urnas en los estados del este del país, mientras que las regiones al oeste tardan más en abrir sus centros de votación debido a las distintas franjas horarias que tiene el territorio estadounidense. Más de 250 millones de personas están habilitadas para sufragar este martes, aunque el voto no es obligatorio.

En Estados Unidos, se permite la votación anticipada previo a la jornada electoral, y según datos de CNN, más de 57 millones de personas ya pusieron su voto en la urna durante ese período.

¿Quién está ganando en las elecciones de medio mandato en EE.UU.?

En este momento, los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso. En el Senado, que tiene 100 escaños (dos por estado), gobiernan 53 republicanos contra 45 demócratas y dos independientes que suelen votar junto con los demócratas. La oposición necesita ganar cuatro bancas actualmente ocupadas por republicanos para alcanzar la mayoría.

En la Cámara de Representantes, actualmente hay 218 republicanos más un independiente que suele votar con ellos, 214 demócratas y dos bancas vacantes. Se considera muy probable que los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes, obteniendo las cuatro bancas que necesitan para lograrlo.

En la lucha por el Senado, las últimas encuestas en Estados Unidos indican una ventaja demócrata ajustada en cinco estados, algunos tradicionalmente conservadores, como Texas, Carolina del Norte o Kansas. Según expertos, esto se debe, en parte, a que siete de cada diez estadounidenses tienen una mala opinión de Trump, de su incapacidad de controlar la inflación y de la guerra que declaró a Irán, que se sigue prolongando.

Capitolio de Estados Unidos. Foto: Drew Angerer/AFP.

Según CNN, los 11 estados que determinarán quién se queda con el Senado en Estados Unidos son:



Carolina del Norte: el demócrata Roy Cooper tiene 14 puntos porcentuales de ventaja sobre el republicano Michael Whatley, según las últimas encuestas. Ohio: el promedio de encuestas de CNN muestra a demócrata Sherrod Brown por delante del senador republicano Jon Husted por cinco puntos porcentuales. Texas: hace 32 años que los tejanos lo eligen a un demócrata a nivel estatal, pero James Talarico se encuentra en un empate técnico frente al republicano Ken Paxton, según el promedio de sondeos elaborado por CNN. Michigan: es una de las elecciones que más atención acapararon, debido al sorprendente giro de la demócrata Haley Stevens, apoyando 48 horas antes de la jornada electoral al candidato republicano Mike Rogers por encima del demócrata Abdul El-Sayed, quien la derrotó en las primarias. No obstante, El-Sayed parece tener la ventaja para quedarse con la banca al Senado, según las últimas encuestas. De ganar, sería el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos. Maine: este estado controlado por los republicanos enfrenta a la senadora actual, Susan Collins, frente al demócrata Troy Jackson, quien ingresó a la contienda luego de la retirada del excandidato Graham Platner, debido a acusaciones de conducta sexual inapropiada. Jackson tiene una ventaja de cuatro puntos porcentuales sobre Collins, según la acumulación de sondeos hecha por CNN. Alaska: la candidata demócrata Mary Peltola aventaja en las encuestas a su contrincante republicano, el senador Dan Sullivan, pero dentro del margen de error (48% a 46 %, según una encuesta de The New York Times/Siena), por lo que se considera un empate técnico. Kansas: este estado no elige a un demócrata al senado desde 1932, pero Adam Hamilton tiene una ventaja sobre el senador republicano Roger Marshall de cinco puntos porcentuales, de acuerdo con lo reflejado el domingo por NYT/Siena. Sin embargo, el promedio de encuestas de CNN indica que no hay un claro ganador en esta contienda. Iowa: empate técnico entre el demócrata Josh Turek y la republicana Ashley Hinson en un estado que Trump había ganado por 13 puntos porcentuales en 2024. New Hampshire: el demócrata Chris Pappas parece tener una ventaja sobre el republicano John Sununu. Según una encuesta de la Universidad de New Hampshire, Pappas le saca 12 puntos porcentuales a su rival entre probables votantes de ese estado. Carolina del Sur: se enfrentan la senadora republicana Darline Graham, quien sucedió a su hermano Lindsey Graham tras su fallecimiento, y la demócrata Annie Andrews. La republicana parece tener la ventaja en este estado, donde Trump ganó por 18 puntos en 2024. Georgia: el demador demócrata Jon Ossoff defiende su banca frente al republicano Mike Collins. Las recientes encuestas reflejan una clara ventaja para Ossoff, de entre siete y ocho puntos porcentuales, por lo que la expectativa es que los demócratas sigan controlando ese escaño en un estado tradicionalmente republicano.



El modelo de pronóstico, Decision Desk HQ, otorga a los demócratas un 84 % de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes y un 64 % de hacerse con el Senado.

Una elección marcada por la baja aprobación de Donald Trump

El presidente Trump cuenta con una enorme popularidad entre su base, pero en un país polarizado como Estados Unidos son los votantes independientes los que inclinan la balanza. Trump no está en la boleta, pero se juega mucho e incluso ha animado a sus electores a hacer de cuenta que él figura “en la lista”.

En los días previos a la elección, hizo todo por movilizar a su base en un momento en que su popularidad está en baja, golpeada por la suba de precios tras el inicio de la guerra con Irán.

Según la última encuesta de Reuters/Ipsos, Trump tiene un 32% de aprobación, cerca de su mínimo histórico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP fotos

Por otro lado, "los demócratas tienen una ligera ventaja sobre los republicanos en la afiliación partidista entre los adultos de Estados Unidos: el 47 % se identifica con el Partido Demócrata o se inclina hacia él, y el 43 % se identifica con el Partido Republicano o se inclina hacia él", señaló el Pew Research Center.

Pero el 10 % del electorado no se ha comprometido con ninguno de los dos partidos y no ha expresado opinión, la mayor proporción de votantes indecisos en casi una década.

Una derrota estrepitosa podría significar el principio del fin de la presidencia Trump, al que los demócratas intentaron en dos ocasiones destituir durante su primer mandato.

"Las elecciones de mitad de mandato más importantes de nuestra vida"

Trump dijo el lunes que las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos son las más importantes que se recuerdan, en un discurso para reabrir el estanque reflectante ante el Monumento a Lincoln en Washington.

"Este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las elecciones de mitad de mandato más importantes, creo, de nuestra vida", dijo Trump ante periodistas e invitados.

Con información de EFE y AFP