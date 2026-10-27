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Sin Estados Unidos, Irán dialoga con tres países para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente

Las negociaciones con Arabia Saudita, Turquía y Pakistán comenzaron este lunes en la capital de la república islámica. El encuentro cuatripartito fue organizado bajo la iniciativa de Islamabad.

El País
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27/10/2026, 03:32
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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian (centro-izquierda), estrecha la mano al ministro de Defensa de Arabia Saudita, el príncipe Khalid bin Salman Al-Saud.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, estrecha la mano al ministro de Defensa de Arabia Saudita, el príncipe Khalid bin Salman Al-Saud.
Foto: AFP

Altos funcionarios de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán acordaron ayer lunes continuar las conversaciones con Irán en un esfuerzo por evitar la reanudación de la guerra en Medio Oriente, en momentos que Egipto autorizó apoyo militar al reino saudí contra los ataques de los hutíes de Yemen.

Irán y los tres países miembros del pacto de defensa de La Meca -Arabia Saudita, Pakistán y Turquía- acordaron continuar las conversaciones tras su “primera” reunión ayer en Teherán, informó la televisión estatal iraní.

La reunión “acordaron proseguir los intercambios con el fin de reforzar la cooperación (...), especialmente en materia de paz en la región y de seguridad”, agregó. Por primera vez desde el inicio del conflicto, el ministro saudita de Defensa, Jalid bin Salmán, viajó a Irán.

El hermano del príncipe heredero, quien se ha convertido en un especialista en misiones diplomáticas delicadas, llegó acompañado de altos cargos de Turquía y Pakistán, sus aliados en el marco del pacto de La Meca, pero también mediadores regionales en el conflicto.

"Nos ocuparemos de Cuba": Trump aseguró que los buques de EE.UU. "pasarán" por la isla tras la guerra en Irán

Organizado bajo la iniciativa de Pakistán, el encuentro cuatripartito empezó ayer lunes en la capital de la república islámica como parte de los esfuerzos para “reducir la tensión entre las partes involucradas en la crisis actual”, según un comunicado de la cancillería de Arabia Saudita.

La reunión se enfocó en “la cooperación regional, la agresión israelí-estadounidense contra Irán y sus consecuencias”, informó la televisión estatal iraní.

presidente de Irán, Masoud Pezeshkian (derecha), y al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei (izquierda), durante su reunión en Teherán
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, durante una reunión en Teherán.
Foto. AFP

Estas conversaciones tienen lugar tras las advertencias de Estados Unidos, Irán e Israel de que podrían reanudarse las hostilidades en la guerra iniciada en febrero.

El reino saudita, mayor exportador mundial de crudo, ha enfrentado las últimas semanas una oleada de bombardeos en su territorio de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, incluido un ataque que dejó 13 muertos en el aeropuerto internacional de Riad.

Las tensiones regionales se han intensificado en vísperas de las decisivas elecciones en Israel de hoy martes y de los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos del próximo 3 de noviembre. AFP

Caída récord de Trump al 33 % se debe al costo de vida y la guerra con Irán, previo a elecciones en EE. UU.

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