El-Sayed, quién es el progresista radical que ganó unas primarias cruciales en un estado clave de EE.UU.

Durante meses, la cúpula del Partido Demócrata había emitido advertencias cada vez más alarmantes de que el Dr. Abdul El-Sayed, un progresista radical de Michigan que nunca había ganado unas elecciones, tendría dificultades para ganar un escaño en el Senado en un estado clave que el partido no podía permitirse perder.

El gobernador del estado, miembros del Congreso y el fiscal general respaldaron a su oponente en las primarias, la representante Haley Stevens, una centrista de un distrito electoral indeciso. Argumentaron que ella podría ganar las reñidas contiendas que caracterizan a este estado clave, donde los votantes han votado dos veces por Donald Trump y dos veces por Ronald Reagan.

El martes, una escasa mayoría de los votantes de las primarias demócratas no estuvo de acuerdo, apostando con el corazón por un candidato cuyo mensaje ferozmente progresista había entusiasmado a una coalición de jóvenes liberales con estudios universitarios.

Ahora, de cara a las elecciones generales, la candidatura de El-Sayed supondrá quizás el desafío más importante para el ala progresista en ascenso del partido: ¿Puede un candidato disidente, con posiciones abiertamente de izquierda, ganar en un estado moderado?

El-Sayed ofrecerá la primera prueba en las elecciones generales de las teorías contrapuestas sobre la elegibilidad que se han debatido entre los demócratas durante casi una década. Desde que el senador Bernie Sanders, independiente por Vermont, irrumpió en la escena nacional en 2016, los progresistas han argumentado que el camino de su partido hacia la victoria pasa por una agenda económica populista que puede atraer a una amplia coalición de votantes de clase trabajadora. Los centristas han rechazado estas propuestas, afirmando que alejan a los votantes moderados que el partido debe convencer para recuperar terreno en las zonas donde lo ha perdido en los últimos años.

Los ajustados resultados presagian una dura contienda en noviembre, cuando El-Sayed se enfrente al exrepresentante Mike Rogers, un republicano que dejó el Congreso en 2015. El-Sayed llega a las elecciones generales sin un fuerte respaldo demócrata, ya que más de la mitad de los votantes en las primarias votaron por otros candidatos. Obtuvo sus mejores resultados en las zonas más prósperas y jóvenes del estado, mientras que Stevens tuvo un mejor desempeño en lugares con mayor número de votantes afroamericanos y de clase trabajadora.

El candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, Abdul El-Sayed, se dirige a sus partidarios en Detroit. Foto: AFP

La ajustada elección puso de manifiesto la división existente entre un ruidoso movimiento liberal en línea, que defendió a El-Sayed, y muchos de los votantes que constituyen la columna vertebral del partido en los estados clave.

En un discurso ante sus seguidores la madrugada del miércoles, horas antes de que se anunciara su victoria, El-Sayed intentó presentar su candidatura como algo que trascendía las divisiones partidistas tradicionales. Además, alardeó de su capacidad para resistir una avalancha de ataques financiados por organizaciones externas que apoyaban a Stevens.

“No somos un estado indeciso. Somos un estado que necesita un movimiento para recuperar el control de nuestra política”, dijo en su sede de campaña en Detroit. “Cuando superemos esto, si Dios quiere, habremos recibido 70 millones de dólares y habremos seguido luchando”.

Lo que está en juego va mucho más allá de Michigan. Los demócratas deben conservar el estado para tener alguna posibilidad de recuperar el control del Senado. Con 53 escaños en manos republicanas, los demócratas deben arrebatar cuatro escaños a los republicanos y mantener todos los suyos para obtener la mayoría. Michigan es el estado demócrata con mayor riesgo de pasar a manos republicanas.

A primera vista, El-Sayed —un exfuncionario de salud pública, sin experiencia política y aficionado al levantamiento de pesas, que sería el primer musulmán elegido al Senado— parecía un candidato poco probable para su partido. Pero supo conectar con el descontento del electorado en las primarias.

Como orador carismático, impulsó su candidatura con promesas de reducir costos, brindar atención médica universal y prohibir la financiación corporativa en la política. Con gran dominio de los podcasts y las redes sociales, elaboró una plataforma centrada en gravar a los multimillonarios, oponerse a Israel y promover un sistema de salud universal.

También respaldó a personas y posturas que, según los estrategas, conllevan riesgos políticos en un estado moderado como Michigan.

El candidato demócrata al Senado de los EE. UU. por Michigan, Abdul El-Sayed, habla durante un mitin en Detroit. Foto: AFP

El-Sayed ha hecho campaña junto a Hasan Piker, el streamer marxista a quien sus críticos acusan de incitar al antisemitismo, una acusación que él niega. A lo largo de su campaña, El-Sayed ha calificado al gobierno israelí de "malvado" y sus acciones en la Franja de Gaza de "genocidio". Además, apoya la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Los riesgos que conlleva son evidentes: propone posturas que resultan inaceptables para el electorado general”, afirmó Lis Smith, estratega demócrata veterana que trabajó para Mallory McMorrow, una candidata más moderada a las primarias del Senado de Michigan que se retiró antes del día de las elecciones. “Dicho esto, conecta un poco más emocionalmente con el momento actual. Comprende la ira que sienten las personas de todo el espectro político”.

Muchos en el ala liberal del partido miran incluso más allá de noviembre. Una victoria de El-Sayed impulsaría sus ambiciones en la contienda presidencial de 2028, demostrando que los candidatos progresistas pueden ganar no solo en zonas tradicionalmente demócratas, sino también en todo el país. En 2028, Michigan será uno de los primeros estados en votar en las primarias presidenciales del partido.

“Ahora es una oportunidad para trazar un nuevo camino hacia el futuro”, dijo Usamah Andrabi, portavoz de Justice Democrats, un grupo progresista. “Es evidente que los votantes demócratas respaldan esa nueva visión”.

Pero primero, El-Sayed debe ganar una reñida contienda en noviembre.

Los republicanos tendrán dinero de sobra para defender su postura.

En abril, el Senate Leadership Fund, el principal comité de acción política de los republicanos del Senado, se comprometió a gastar 45 millones de dólares en apoyo a Rogers, su mayor inversión para un escaño no ocupado por un republicano. Otro grupo conservador, financiado en parte por la familia DeVos, una familia conservadora que ha invertido cientos de millones en causas de derecha, anunció un compromiso de 15 millones de dólares para Rogers.

Aun así, los republicanos reconocieron sus propios desafíos al competir contra El-Sayed.

Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos por Michigan, en Warren, Foto: AFP

“Realmente tiene un movimiento y un impulso considerables”, afirmó Ronna McDaniel, expresidenta del Comité Nacional Republicano, quien participa en la organización conservadora del estado. “Los republicanos no pueden simplemente quedarse de brazos cruzados y decir: ‘Oh, es un socialista’. Tenemos que definir quién es y qué significa esto en realidad”.

Rogers también tendrá que sortear un difícil panorama político nacional para los republicanos. Los índices de aprobación de Trump alcanzaron su nivel más bajo esta semana, debido a la impopular guerra en Irán, los altos precios de la gasolina y la incertidumbre económica.

Y Jeff Timmer, ex director ejecutivo del Partido Republicano, argumentó que Rogers carece del fuerte apoyo dentro del movimiento MAGA para superar ese lastre político.

“Mike Rogers no despierta ningún entusiasmo entre los fieles más acérrimos del partido”, dijo Timmer, ahora independiente. “No es el tipo de candidato por el que nadie en el Partido Republicano se arrastraría sobre cristales rotos para asegurarse de que llegue a la meta”.

El-Sayed y Stevens intercambiaron ataques cada vez más virulentos en el período previo a las primarias. Stevens y sus seguidores acusaron a El-Sayed de ser vanidosa, sexista, antisemita y de fomentar un "sentimiento claramente antiamericano". El-Sayed y sus seguidores, por su parte, afirmaron que era una marioneta de AIPAC y que no estaba cualificada, ridiculizando su voz y su apariencia.

Para ganar en noviembre, El-Sayed debe ahora ir más allá de esos votantes y construir una coalición que incluya a los votantes moderados e independientes que apoyaron a Stevens.

El esfuerzo por unificar a los demócratas en torno a su candidatura comenzó en la madrugada del miércoles, incluso antes de que su victoria fuera segura.

“Mañana comenzaremos a limar asperezas”, dijo en su discurso. “Pase lo que pase esta noche, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nos unamos para garantizar que Mike Rogers nunca vuelva a pisar el Senado de los Estados Unidos”. Lisa Lerer