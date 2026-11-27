Este domingo los españoles elegirán al próximo gobierno entre dos modelos bien distintos: el del socialista Pedro Sánchez, que va por la reelección, o el del popular Alberto Núñez Feijóo, el favorito por de las encuestas.

Ambos modelos quedaron nuevamente reflejados ayer, en el segundo y último debate entre los candidatos, esta vez acompañados por otros dos aspirantes, que ya de antemano se sabe que serán aliados los aliados de los dos principales: Santiago Abascal (Vox) en caso que gane Feijóo, y Ada Colau (Frente Amplio) si gana Sánchez.

El presidente español advirtió anoche del riesgo de un “retroceso” si el Partido Popular (PP) y la extrema derecha Vox llegan al poder en las elecciones del domingo.

Sánchez buscó movilizar al electorado de izquierda ante sondeos que ponen al PP a la cabeza y apuntan a una posible mayoría parlamentaria junto a Vox.

“El próximo domingo va a haber dos caminos, dos caminos muy diferentes”, afirmó Sánchez, que aspira a mantenerse en el poder tras ocho años al frente del Gobierno.

El presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal, antes del último debate electoral. Foto: AFP

“Estas elecciones no van de mí”, insistió Sánchez, quien acusó a sus adversarios de querer aplicar políticas similares a las del presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario argentino Javier Milei.

Feijóo, favorito en los sondeos de intención de voto, centró sus ataques en la gestión económica y los escándalos de corrupción que han salpicado al Ejecutivo socialista. “Sánchez no contesta nada. Solo huye”, afirmó Feijóo, quien aseguró que España necesita “verdad, decencia y gestión”.

Por su parte, Abascal responsabilizó al gobierno de haber promovido una migración masiva que, a su juicio, ha agravado la crisis de vivienda -una de las principales preocupaciones de los electores-, deteriorado los servicios públicos y aumentado la inseguridad.

“Es el momento de poner fin a esta hora triste de la historia de España”, afirmó Abascal, quien defendió el control de fronteras y la “remigración”, como llama al retorno o la expulsión de migrantes a sus países de origen. El enfrentamiento dejó patente la pugna entre dos posibles alianzas de gobierno: una entre el PP y Vox y otra liderada por el PSOE con el izquierdista Frente Amplio.

Santiago Abascal, líder del partido Vox, llega para participar en el debate electoral televisado final en Madrid. Foto: AFP

Reto de Feijóo a Sánchez

Feijóo se comprometió en el debate de anoche a dimitir si no preside el Gobierno español tras las elecciones del próximo domingo y retó Sánchez a hacer lo mismo.

“Si no preside el Gobierno, ¿asume usted la responsabilidad de dimitir después de las elecciones, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento? Yo sí”, afirmó Feijóo dirigiéndose a Sánchez.

El líder del PP respondió así a una insistente pregunta previa de Sánchez sobre si piensa reconocer los resultados electorales, ya que tanto Feijóo como Abascal están hablando “de pucherazo” en referencia a un posible fraude en las votaciones del domingo.

“Ponen en cuestión el censo, ponen en cuestión el voto exterior. Señor Feijóo, ¿va usted a reconocer el resultado electoral? El PSOE sí”, agregó el presidente.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lanza un beso durante un mitin de la campaña electoral en Madrid. Foto: AFP

La economía

En el bloque de economía y fiscalidad del debate televisado entre los cuatro principales candidatos, Sánchez y Colau se refirieron a las palabras del responsable del área económica de Vox, José María Figaredo, en una entrevista ayer jueves en la que anunció un recorte del gasto público en España de unos 112.000 millones de euros.

Sánchez señaló que lo que proponen Vox y su líder Abascal, “es un recorte con la motosierra”, aunque “dicen que moderado”. A su vez, Colau indicó que el recorte anunciado por Figaredo es “11 veces más” que el que aplicó el expresidente Mariano Rajoy (PP) y “muy similar al que ha hecho su amigo Milei”, que ha llevado a Argentina a la “recesión técnica” y a una caída de los salarios y el consumo.

Sin referirse a esas declaraciones del responsable del área económica de Vox, Feijóo prometió bajar impuestos en la energía, a las familias con hijos o a los autónomos. “A mí gustan las cuentas, a ustedes les gustan los cuentos”, apuntó.

Por su parte, Abascal sentenció: “Basta a los impuestos abusivos por trabajar, por consumir, por comprar, por vender, por donar, por heredar y hasta por nacer, que los españoles nacen con una deuda como consecuencia de las políticas socialistas”.

El presidente del Gobierno de España y líder y candidato de PSOE, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso en Barcelona. Foto: AFP

Abascal calificó a Sánchez como “el gran buitre que hay en España”, lo que motivó que Colau saliera en su defensa. “El gran buitre que hay en España está justo a mi izquierda, es el presidente del Gobierno que ha impulsado la inmigración masiva, que ha disparado los precios de la vivienda”, dijo Abascal durante el debate, tras una pregunta de Colau sobre los fondos buitre en el bloque dedicado a vivienda.

Colau salió en defensa del jefe del Ejecutivo. “Me parece una vergüenza que en la política se pueda normalizar que se insulte de la manera que lo hace usted, señor Abascal”, le dijo, al tiempo que calificó de “deplorable su estilo político”.

A continuación, Sánchez agradeció el apoyo de Colau y que reivindique “la buena política” basada en la “argumentación” y no “desde la mentira”, y le reprochó a Abascal que ese tipo de ataques son propios de un “reality” y no de un debate.

En este bloque de vivienda, Feijóo reprochó a Sánchez y a Colau que con las propuestas que hacen las izquierdas “para tener una casa hay que heredarla, okuparla o salir en los sumarios”. AFP, EFE