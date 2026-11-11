España amaneció con una huelga general histórica por el conflicto por la vivienda a días de las elecciones

Con cortes viales y reducción del transporte público, España arrancó este miércoles una huelga general contra la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, a poco más de dos semanas de unas elecciones en los que el presidente del gobierno Pedro Sánchez se juega la reelección.

El paro general, el primero desde 2012, estaba teniendo un seguimiento "muy relevante" en algunos sectores, según los sindicatos, si bien la principal patronal del país lo consideró "bajo". El momento álgido de la jornada se espera en la tarde, cuando están previstas protestas en Madrid, Barcelona y otras ciudades.

El impacto en las calles: cortes de ruta, transporte reducido y piquetes

Manifestantes con una gran pancarta llamando a la "Huelga general" cortaron a primera hora una carretera de acceso a la capital española, que como otras grandes ciudades registró perturbaciones de tráfico. En Barcelona, donde en las calles se veían pintadas a favor del paro, el metro circuló al 25% en las primeras horas y no prestará servicio hasta el inicio de la tarde, informó la gestora del transporte público metropolitano.

Los piquetes desplegados por los principales sindicatos convocantes de la huelga general, CCOO y UGT de Catalunya, y también CGT, han empezado a cortar carreteras en diversos puntos de Cataluña este miércoles 11 de noviembre de 2026. Foto: EFE/Quique García

"Hay una participación muy relevante en los sectores que hacen turnos", valoró sobre la huelga Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, uno de los mayores sindicatos españoles.

"El seguimiento de la huelga ha sido dispar, como ya preveíamos, con una gran implantación de la huelga en la cornisa cantábrica, en el Mediterráneo, en Cataluña y en Andalucía, y fundamentalmente en las zonas costeras, que es donde más presión tenemos sobre el tema de la vivienda", valoró de su lado Rafael Espartero, vicesecretario general del Área Interna del gremio UGT.

Choque de cifras entre los sindicatos mayoritarios y la patronal

En un primer comunicado conjunto, los dos sindicatos mayoritarios valoraron el "amplio seguimiento" de la huelga en las primeras horas de actividad. Según su datos, están en huelga el 90 % de los empleados de puertos, mientras que es "total" en fábricas de algunas marcas de automóviles. El apoyo llega al 85 % en la industria cárnica, el 82 % en la recogida de basuras y en el 75 % en el sector energético, mientras que el respaldo en el sector sociosanitario es de un 38 % y se garantizan los servicios mínimos, añaden los sindicatos.

Pero para la CEOE, la principal organización patronal española, el impacto del paro estaba siendo mucho más discreto. "Se observa un bajo seguimiento de la huelga en la mayoría" de sectores "y, en todo caso, algo más elevado en zonas y sectores más sindicalizados", valoró en un comunicado.

Los principales sindicatos llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda de este otoño. El detonante fue el desalojo forzoso de su apartamento en setiembre de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

"Ya se acabó el tiempo de los políticos, ya no podemos esperar más. El modelo de vivienda en este país tiene que cambiar", aseguró este miércoles en la televisión pública Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, asociación clave detrás de la movilización y de acciones como la acampada que ocupó durante cinco semanas la céntrica Puerta del Sol en Madrid.

Al fracasar en validar un paquete de medidas sobre la vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Sánchez, adelantó los comicios previstos inicialmente para 2027.

Piquetes cortan el tráfico en una de las principales vías de acceso a San Sebastián, este miércoles en el contexto de la huelga general, en la que los sindicatos vascos llaman a paralizar Euskadi en demanda del derecho a una vivienda digna como reivindicación central. Foto: EFE/Juan Herrero

El trasfondo político: la crisis de la vivienda en plena campaña electoral

El Gobierno tiene previsto hacer aprobar este jueves parte de esas medidas en la Diputación Permanente, un órgano que hace las funciones de Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral. "Esta no es una huelga contra nadie, sino a favor de dar respuestas comunes por parte de todas las administraciones a un problema real que existe, que es el del acceso a la vivienda", aseveró Sánchez el domingo al diario La Vanguardia.

Recordando los avances sociales logrados en España en décadas pasadas cuando "la gente dijo ¡basta! y se organizó y salió a la calle e hizo huelgas", Sánchez llamó el lunes en la red social X a "proteger" lo logrado.

La paralización de actividades, rechazada por la patronal que la ha calificado de protesta "electoral", ha sido criticada por la derecha. "No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora" antes de las elecciones "o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre", advirtió a los sindicatos la semana pasada en un acto el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

Agentes de la Policía Nacional desalojan un piquete del sindicato LAB de la puerta de una entidad bancaria este miércoles en Pamplona. Foto: Iñaki Porto/EFE

El jefe del PP, partido favorito para ganar las elecciones según las encuestas, calificó de "grave error" continuar con la huelga "69 muertos después", en referencia a los fallecidos en una colisión de trenes en el centro del país a finales de octubre, un hecho que estremeció la campaña.

El salario bruto español alcanza una media de unos 2.460 euros mensuales, mientras que el alquiler de un apartamento de 50 m2 en Madrid costaba 1.170 euros al mes de media en octubre, según el portal Idealista.

Esto supone casi la mitad del salario bruto promedio, una proporción muy alejada del 30% que suelen recomendar los organismos públicos y los profesionales de la vivienda.

Incidentes y tensión con las fuerzas de seguridad en Madrid y Cataluña

La huelga general de 24 horas convocada este miércoles en España comenzó con cortes de varias carreteras de acceso a las grandes ciudades y cargas policiales contra grupos de trabajadores concentrados a las puertas de centros de trabajo, denunciaron las organizaciones sindicalistas.

En Mercamadrid, el principal mercado mayorista de España, se agruparon cerca de 1.000 trabajadores con proclamas a favor de la huelga por la crisis de los elevados precios de la vivienda de alquiler y para reclamar salarios dignos debido a la carestía de la vida.

Según CCOO, las fuerzas de seguridad lanzaron gas pimienta a varias personas que informaban de los motivos de la huelga, 13 tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios y una fue detenida.

También en Madrid, al menos ocho manifestantes resultaron heridos en otra carga policial en unas instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes, informó el autodenominado Sindicato de Inquilinas. También hubo incidentes en otros lugares de España entre agentes de seguridad y trabajadores, según los sindicatos.

Grupos sindicales impidieron el tránsito de vehículos en un par de autovías de entrada a Madrid en plena hora punta de desplazamiento a los lugares de trabajo, lo que causó varios kilómetros de retenciones. En la región de Cataluña, los trabajadores cortaron más de treinta carreteras, lo que afecta principalmente a la ciudad de Barcelona.

Con información de EFE y AFP