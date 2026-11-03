Renunció el ministro de Transportes de España tras el choque de trenes que dejó 69 personas fallecidas

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión del cargo y su renuncia a ser candidato en las próximas elecciones generales tras el accidente de tren que la pasada semana causó 69 muertos.

"Quiero hacerles partícipes de que no solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino que también renuncio a formar parte de las listas electorales" para los comicios del 29 de noviembre, afirmó Óscar Puente en la parte final de una larga comparecencia ante la diputación permanente del Congreso de los Diputados.

Un ministro de Transportes "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año" reconoció Puente, en referencia también al accidente ferroviario de enero pasado que causó 48 víctimas mortales.

Puente cerró con este anuncio su comparecencia ante la diputación, en la que aseguró que esta decisión la tomó en cuanto tuvo conocimiento del accidente de Urda (centro) del pasado miércoles, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron con un balance de 69 muertos y más de cien heridos.

Óscar Puente, ministro de Transportes de España. Foto: EFE

Logran identificar a las 69 víctimas

Las autoridades españolas dieron a conocer el lunes que identificaron a las 69 personas fallecidas en la colisión de trenes de alta velocidad de la semana pasada, tras confirmar la identidad de otras tres víctimas.

La tragedia del miércoles -uno de los accidentes ferroviarios más mortíferos de Europa en lo que va de siglo- ha obligado a los familiares de las víctimas a soportar una angustiosa espera mientras los equipos forenses identificaban a los fallecidos, a veces a partir de partes de cuerpos.

Una entidad legal creada para llevar a cabo las labores de identificación, integrada por agentes de policía y expertos forenses, anunció en un comunicado difundido a última hora del lunes las tres últimas víctimas confirmadas: dos ciudadanos australianos y uno japonés.

Entre los muertos hay 54 españoles y 15 extranjeros: cuatro estadounidenses, dos australianos, dos japoneses y un argentino, un canadiense, un francés, un mexicano, un portugués, un tunecino y un ciudadano de la República Checa.

Una grúaeleva uno de los vagones siniestrados tras la colisión entre un tren AVE de Renfe y un tren de Iryo, dos días después del accidente. Foto: AFP

Con información de EFE y AFP