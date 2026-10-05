MSP abrió agenda para que niños de 2 a 5 años se vacunen gratis contra el meningococo

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que este lunes, desde las 14:00 horas, se habilitó la agenda de vacunación contra el meningococo para niños de 2 a 5 años de edad.

Hasta el momento la campaña pública contra el meningococo alcanzaba únicamente a niños y adolescentes de entre 6 y 15 años. El objetivo final es ampliar la agenda a la población de entre 2 y 18 años, informó el MSP en anteriores ocasiones.

En Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo, Salto, San José, Soriano, el acceso a la vacuna será con agenda, mientras que en los departamentos de Artigas, Rivera, Paysandú, Tacuarembó, Durazno, Río Negro, Colonia, Florida, Flores, Lavalleja se vacunará contra el meningococo sin agenda.

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, subrayó en conferencia de prensa que con la nueva apertura de agenda se consolida la vacunación gratuita a niños y jóvenes de entre 2 años y 15 años contra el meningococo tipo C, “el que tiene hoy la gran incidencia y prevalencia".

En cuanto a la información epidemiológica, Lustemberg actualizó que en lo que va del 2026 se registraron unos 33 casos confirmados de meningococo en el país. “Es un aumento con respecto al año 2025 y menor a la semana que estamos en el año 2024”, explicó.

El aumento inusual de casos se detectó en la semana 23, lo que motivó al MSP a ampliar los grupos etarios para la vacunación, añadió la directora de Salud Laura Llambí. Ya en la semana actual ( 39), “si se compara estadísticamente con otros años, como que se hubiera estabilizado”, afirmó.

Vacunación contra el meningococo en el Sodre. Foto: Leonardo Mainé.

Cómo anotar a los niños para la vacuna contra el meningococo

Se puede acceder a la agenda en línea para la vacuna, a través de la página web del MSP.

Una vez dentro de la página, se puede agendar por región:

Sur (Canelones y Montevideo)

Este (Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado)

Oeste (Colonia, Durazno, Flores, Florida, Río Negro, San José y Soriano)

Norte (Artigas, Paysandú, Salto, Rivera y Tacuarembó)

Una vez que se le da clic a la región, se debe seleccionar la ubicación deseada y luego completar los siguientes datos:

Tipo de documento de la persona a recibir la vacuna

Número de documento

Nombre y apellido

Fecha de nacimiento

Teléfono

Correo electrónico

Luego, se deben aceptar los términos de la cláusula que aparece en pantalla y contestar la pregunta de verificación de seguridad. Para finalizar, hacer clic en "confirmar reserva".

Una vez hecho el registro, es importante que las familias lleven la cédula de identidad del niño o adolescente anotado al vacunatorio, ya que allí se procederá a la verificación de que el joven agendado es que va a recibir la dosis gratuita de MenFive, que cubre contra los serogrupos A, C, W, X e Y.