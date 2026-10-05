Se aproxima un fin de semana largo para algunos uruguayos: cuándo cae el próximo feriado y qué se conmemora

Este lunes 12 de octubre de 2026 se conmemora un nuevo Día de la Raza, un feriado laborable en todo el Uruguay, debido a la fecha en la que se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Esto genera un fin de semana largo para muchos uruguayos.

En diversas partes del continente esta jornada también es conocida como Día de la Diversidad Cultural o Día de la Resistencia Indígena. También es conocido como Día del Descubrimiento de América.

Cómo se paga el feriado laborable del 12 de octubre

Al tratarse de un feriado no pago o feriado laborable, la remuneración económica por desempeñar tareas durante la jornada varía según el régimen laboral de cada empleado, con pautas definidas por la central sindical Pit-Cnt :

En el caso de los jornaleros , el trabajador que desempeña sus tareas en esta jornada percibe el haber o jornal habitual correspondiente al día. En el caso de no asistir o suspender las actividades, no recibe remuneración económica por esa fecha.

, el trabajador que desempeña sus tareas en esta jornada percibe el haber o jornal habitual correspondiente al día. En el caso de no asistir o suspender las actividades, no recibe remuneración económica por esa fecha. Por otro lado, en el caso de trabajadores mensuales, los empleados que cumplen tareas en este feriado no cobran un valor adicional sobre su sueldo.

En ese sentido, en caso de detener la actividad o no trabajar debido al feriado, los empleados percibirán la misma remuneración mensual habitual, sin sufrir ningún tipo de descuento en su liquidación de haberes, tal cual indican el Decreto Ley N.º 14.320 junto con la Ley N.º 12.590 .

Personas caminando en la rambla de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

La conmemoración histórica y los cambios en su denominación

La fecha recuerda el desembarco del navegante genovés en la isla de Guanahaní, bautizada San Salvador y ubicada en el archipiélago de las Bahamas, tras haber zarpado el 3 de agosto de 1492 desde España a bordo de las carabelas La Niña, La Pinta y La Santa María.

A lo largo de las décadas, la denominación tradicional de "Descubrimiento de América" fue objeto de cuestionamientos y debates por considerar que el territorio americano se encontraba habitado previamente por poblaciones originarias.

Ante esta revisión histórica, y luego del debate entre diversos países de América Latina, se han generado distintas variantes para denominar a la fecha, orientadas a resaltar la diversidad cultural, el encuentro entre continentes y la resistencia de los pueblos autóctonos.