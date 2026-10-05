Quiniela y Tómbola en Uruguay: los números que más salieron la semana pasada y su significado en los sueños

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

157 salió tres veces

328 salió tres veces

928 salió tres veces

228 salió dos veces

237 salió dos veces

261 salió dos veces

393 salió dos veces

867 salió dos veces

871 salió dos veces

917 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

28 salió seis veces

57 salió seis veces

72 salió seis veces

92 salió seis veces

94 salió seis veces

17 salió cinco veces

22 salió cinco veces

24 salió cinco veces

37 salió cinco veces

61 salió cinco veces

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Entre los números de la Quiniela que más se repitieron durante la semana que pasó, el 928 está asociado a el cerro, según la lista de la DNLQ.

En la Tómbola, el 28 representa los celos y el 57 se vincula con un viaje largo. El 72 corresponde al trueno, mientras que el 92 refiere a la pintura y el 94 a la fama. También quedaron entre los más frecuentes el 17, asociado al viaje; el 22, a la ropa sucia; el 24, a las medias desiguales; el 37, a la picazón; y el 61, a la cuenta bancaria.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.