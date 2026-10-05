Quiniela y Tómbola en Uruguay: los números que más salieron la semana pasada y su significado en los sueños
Estos son los números ganadores que más se repitieron en los sorteos de la Quiniela y Tómbola entre el pasado domingo 27 de setiembre y domingo 4 de octubre de 2026, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada
- 157 salió tres veces
- 328 salió tres veces
- 928 salió tres veces
- 228 salió dos veces
- 237 salió dos veces
- 261 salió dos veces
- 393 salió dos veces
- 867 salió dos veces
- 871 salió dos veces
- 917 salió dos veces
Los números más repetidos de la Tómbola
- 28 salió seis veces
- 57 salió seis veces
- 72 salió seis veces
- 92 salió seis veces
- 94 salió seis veces
- 17 salió cinco veces
- 22 salió cinco veces
- 24 salió cinco veces
- 37 salió cinco veces
- 61 salió cinco veces
Qué significa cada número ganador, según los sueños
Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.
Entre los números de la Quiniela que más se repitieron durante la semana que pasó, el 928 está asociado a el cerro, según la lista de la DNLQ.
En la Tómbola, el 28 representa los celos y el 57 se vincula con un viaje largo. El 72 corresponde al trueno, mientras que el 92 refiere a la pintura y el 94 a la fama. También quedaron entre los más frecuentes el 17, asociado al viaje; el 22, a la ropa sucia; el 24, a las medias desiguales; el 37, a la picazón; y el 61, a la cuenta bancaria.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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