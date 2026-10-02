Anuncian el cierre de algunos carriles por nuevas obras en el peaje de Pando: los detalles

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que esta semana comenzaron nuevas etapas de remodelación del peaje de Pando, al este de Canelones, para mejorar a futuro la circulación y la seguridad del tránsito.

El calendario de la cartera prevé distintos cierres de carriles y la habilitación sólo para motos en algunos de ellos, mientras se desarrollan las intervenciones. Las afectaciones estarán coordinadas para que el peaje siempre se mantenga operativo.

Uno de los objetivos principales es la “renovación integral” del pavimento de todo el peaje, con nuevas bases de hormigón en las cabinas de cobro, explicaron.

Calendario de las obras y cierres de carriles

En esta primera semana de octubre, el MTOP comenzó a desmantelar cuatro vías del peaje que quedarán inhabilitadas totalmente. Desde el próximo lunes 5 al viernes 10, en la zona que ocupan esas vías, se comenzará a desmontar los techos.

Ya el lunes 12 iniciarán con la demolición de los pavimentos de tres de esas cuatro vías intervenidas. Luego, a partir del martes 20, instalarán los pilotes (estructura de la cimentación). En esta etapa se cerrarán los carriles “de acuerdo con las necesidades de la obra”, sin especificar la cantidad.

Ruta Interbalnearia. Foto: Archivo El País.

Una vez completado eso, se dispondrán tres semanas para retirar el pavimento y colocar uno nuevo. Finalmente instalarán en el peaje nuevos sistemas de cobro a los vehículos, y progresivamente se irán habilitando las vías intervenidas.

Según calcula el MTOP, todas estas tareas deberían estar prontas para mediados de noviembre. Así se llegaría a tiempo para la temporada de verano, el momento de mayor circulación en ese peaje, que habilita el ingreso a varios balnearios de la franja este.

Se solicitó a quienes tengan previsto circular por el peaje en estos días, que atiendan las indicaciones de los funcionarios y la señalización colocada.