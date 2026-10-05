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OSE anuncia un tercer corte de agua en Montevideo este martes 6 de octubre de 2026

El corte se hará debido a trabajos programados de mejoras en la red de distribución, con obras que comenzarán a las 08:30 del martes 6 de octubre.

El País
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05/10/2026, 13:10
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Canilla abierta.
Canilla abierta.
Foto: Leonardo Mainé/El País

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este martes 6 de octubre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos de reparación y cambio de hidrante en calle Eduardo Pondal, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

OSE anuncia que realizará un corte de agua en Montevideo este martes 6 de octubre de 2026

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Eduardo Pondal entre avenida Millán y camino Ariel, y 3 de Febrero entre Las Violetas y Waterloo.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Sayago. El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 14:00 del mismo martes 6 de octubre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Agua corriendo de duchero.
Agua corriendo de duchero.
Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

OSE anuncia nuevo corte de agua en Montevideo este martes 6 de octubre de 2026

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