OSE anuncia un tercer corte de agua en Montevideo este martes 6 de octubre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este martes 6 de octubre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos de reparación y cambio de hidrante en calle Eduardo Pondal, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Eduardo Pondal entre avenida Millán y camino Ariel, y 3 de Febrero entre Las Violetas y Waterloo.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Sayago. El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 14:00 del mismo martes 6 de octubre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Agua corriendo de duchero. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.