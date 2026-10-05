OSE anuncia que realizará un corte de agua en Montevideo este martes 6 de octubre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este martes 6 de octubre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de reparación y cambio de reguladora en la esquina de Gowland y Real, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Gregorio Camino, Vicente Yáñez Pinzón, Las Tunas, Real, Adolfo Valliant, José Castro y Gdor. Del Pino, entre Carlos Ma. Ramírez y Luis Batlle Berres.

De acuerdo con el comunicado, las zonas que se verá afectada por estas obras son los barrios montevideanos de Tres Ombúes y La Teja. El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 14:00 del mismo martes 6 de octubre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Agua corriendo desde una canilla abierta. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.