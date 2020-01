Contra reloj, la coalición busca candidato a la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos movió primero las fichas y embretó al resto de sus socios de la coalición. Ahora, en una carrera contra reloj, blancos, colorados e independientes buscan al candidato único que represente a todos para ir por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) tras la negativa indeclinable del empresario y dirigente de fútbol, Sebastián Bauzá.

Manini dijo ayer al ser consultado por la prensa que su ofrecimiento a la coalición para ser el candidato único en las departamentales de mayo está todavía sobre la mesa. El excomandante del Ejército dijo que “se puede alinear la coalición detrás de una candidatura fuerte, que pueda significar también acceder al gobierno de Montevideo en mayo”.



Pero también sostuvo que la coalición podría “presentar tres candidatos dentro de un lema cualquiera”. Manini añadió tras participar de un ciclo de talleres con su bancada que “no queremos ser divisionistas, generar problemas de divisiones dentro de la coalición”.

Mientras tanto, los colorados -que también propusieron a su excandidato presidencial, Ernesto Talvi, como alternativa para la IMM- prefieren esperar a conocer la resolución de Cabildo que tendrá su Convención Nacional el domingo próximo.

El futuro canciller dijo ayer a El País que las próximas horas “son decisivas” para la definición de la candidatura para las elecciones departamentales de Montevideo y que el Partido Colorado se mantiene en la postura de que debe ser un solo candidato de consenso que reúna a los partidos que integran la coalición.



“Yo no tengo ningún as en la manga”, afirmó Talvi, en referencia a una frase que utilizó Luis Alberto Heber sobre un supuesto nombre que maneja el presidente electo, Luis Lacalle Pou. Dijo que quien sea candidato debe reunir ciertas condiciones muy concretas y que los líderes de los partidos no deberían poder postularse.

Por otro lado, reiteró que los colorados apoyaban al expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Sebastián Bauzá -quien declinó ser candidato y será secretario nacional de Deporte- y a Gerardo Sotelo, quien también se bajó de la postulación al sillón comunal.



En el Partido Colorado hay acuerdo para mantenerse en la postura de que se use el lema Partido Independiente. “Lo que no apoyamos es que se use el lema de Cabildo Abierto, un partido que no es neutro”, subrayó Talvi a El País.

Los partidos apuran la definición de sus candidatos para la IMM. Foto: Fernando Ponzetto.



Anoche dos fuentes coloradas señalaron a El País que manejaban un nombre para postular por la coalición a la Intendencia de Montevideo. Se trata de alguien que tiene el reconocimiento de las principales figuras del partido y que no está mal visto en Cabildo Abierto. Con estos factores sobre la mesa, anoche se realizaban gestiones de acercamiento con el Partido Nacional.



En este sentido fue que declaró ayer el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti quien afirmó que “estamos buscando fórmulas, soluciones” y agregó: “Todos mantenemos el propósito de seguir votando bajo un lema común, y fundamentalmente con un candidato común”.

Diferencias en la coalición.

Cabildo Abierto tiene reparos en que el candidato único de la coalición sea presentado bajo el lema Partido Independiente dado que durante la campaña pasada Manini protagonizó varios cruces polémicos con Mieres.



La semana pasada, la designada ministra de Vivienda y esposa de Manini, Irene Moreira, comentó a los medios que con el Partido Independiente “hubo ciertas asperezas que todavía no están sumamente limadas”. Además comentó que “no sería lo mejor” presentar al candidato de la coalición para la IMM bajo el lema del partido que lidera Mieres.



En todos los casos, los partidos deben fijar cuántos candidatos se presentarán y bajo qué nómina antes del 9 de febrero, fecha en la que la Corte Electoral dispuso como plazo para la reunión de los órganos deliberativos departamentales.