Manini define hoy si sigue siendo candidato a la IMM y maneja "tres escenarios posibles"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El líder de Cabildo Abierto y senador electo Guido Manini Ríos habló este lunes sobre su ofrecimiento para participar de las elecciones departamentales y aseguró que por el momento no bajó su candidatura pese a la negativa que expresó el Partido Colorado. Sus declaraciones, realizadas al programa televisivo "Arriba Gente", llegan luego de que Guillermo Domenech, senador electo, expresara en diálogo con Doble Click que "no queda otro remedio que buscar otra alternativa" a Manini.



El senador electo indicó que no ha "tomado una decisión al respecto, más allá de que una de las probables decisiones sea esa", debido a que el Partido Colorado es uno de lo más fuertes y por tanto es necesario su apoyo político, explicó.

"Nos vamos a juntar hoy con la dirigencia de Cabildo Abierto para evaluar el escenario. Lo que es claro es que Cabildo no va a ser un factor de división dentro de la coalición de gobierno" y que por el contrario lo que buscan es ser "un factor de unidad".



El líder del partido expresó que la idea de ofrecerse como candidato surgió pensando en que "era una carta de probable triunfo en Montevideo". "No hemos resuelto nada, me sorprende que ya lo den por hecho porque es como que se quieren adelantar, más allá de que es una probabilidad", dijo.



Manini indicó que por el momento siguen en pie tres escenarios posibles: ir con un candidato único que tenga el apoyo de todos los partidos integrantes de la coalición, ir con tres candidatos presentados bajo el mismo lema o ir con candidatos por separado, cada uno con su lema. "En el correr de estos días se tiene que resolver porque los tiempos apremian", consideró.



"Si hay una figura que nosotros entendamos que tiene posibilidades reales de triunfo en Montevideo podríamos ir detrás, si no es así podríamos ir en un mismo lema con tres candidatos o que cada uno vaya con su candidato, pero ahí ya no se acumularía o sea que no se ganaría la intendencia", detalló.



Con respecto a la negativa del Partido Colorado de que Manini se presentara como candidato, el senador electo indicó: "Indudablemente que mi candidatura era en el entendido de ser el candidato de la colación lo cual le daba posibilidades reales de triunfo electoral. Al haber un partido de la importancia del Colorado que no lo apoya obviamente condiciona", dijo y agregó: "No lo henos analizado, tal vez podríamos seguir adelante con la candidatura, pero ya no sería la misma fuerza que tendría que la que si fuéramos todos atrás de un candidato. Tenemos que analizarlo, lo que es claro es que no hay una decisión tomada".