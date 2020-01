Domenech: tras "no" de colorados a Manini, dijo que Novick "podría ser una alternativa"

Guillermo Domenech, excandidato a la vicepresidencia y senador electo por Cabildo Abierto, reconoció este lunes en "Doble click" (Del Sol) que luego de que el Partido Colorado y el Partido independiente le bajaran el pulgar a Guido Manini Ríos como candidato único de la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo (IMM) "no queda otro remedio que buscar otra alternativa".

"Entendimos que era imprescindible, dada la fortaleza que ha demostrado el Frente Amplio en estos 30 años que van de gobierno en Montevideo, presentar una fórmula que fuera potente y en ese sentido entendimos que Guido Manini Ríos era la persona adecuada. En poco más de un año se ha hecho de un nombre en la política nacional y es una referencia ineludible", explicó.

Consultado sobre la posición de la Convención Nacional de los colorados, que votó no utilizar lema de Cabildo Abierto ni apoyar la candidatura de Manini Ríos, sotuvo: "Consideramos importante la negatividad del Partido Colorado, que es el otro partido importante dentro de la coalición. De estas cosas se salen conversando".

Asimismo, aclaró: "No diría que me sorprendió, era una de las posibilidades".

"Somos realistas y si la Convención del Partido Colorado se ha pronunciado en el sentido que lo ha hecho, no queda otro remedio que buscar otra alternativa (...) Tenemos alternativas pero no queremos hacerlas públicas", explicó.

Domenech destacó también que "para tener éxito en Montevideo es necesario que las principales expresiones políticas de la coalición se pongan de acuerdo".

"En ese sentido, nosotros estamos abierto al acuerdo. El ofrecimiento que se hizo fue en el entendido de que eso iba a potenciar la presentación electoral de la coalición en Montevideo. Tendrá que apelarse a otras fórmulas, que no sé si tendrán las mismas posibilidades de éxito, pero capaz a alguien se le ocurre algo que no se nos ha ocurrido a nosotros y todavía es mejor", añadió.

"También tenemos que decir, y eso nos consta, que en el Partido Nacional se vio con muy buenos ojos la posibilidad de que Manini fuera candidato a la Intendencia", subrayó.

El sábado, el presidente electo Luis Lacalle Pou pidió unidad a su partido, reivindicó concertar por Montevideo y volvió a criticar al Frente Amplio. "En Montevideo quiero concertar. Porque si no, no le vamos a ganar al Frente Amplio. Lo primero que tenemos que hacer es silencio. Silencio acompañado de la paciencia y levantando algún teléfono para destrabar hablando", indicó.



¿Novick? "Podría ser sí una alternativa"

Más tarde, en diálogo con "Buen día Uruguay" (Canal 4), Domenech fue consultado sobre si Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente, podía ser uno de los eventuales candidatos a la IMM por la coalición. "¿Por qué no? Podría ser sí una alternativa. Yo en lo personal no tengo ninguna objeción y pienso que por la forma de pensar de los compañeros (de Cabildo Abierto) tampoco. Tenemos personas que si bien no han militado en Cabildo Abierto, han demostrado vocación por los temas municipales. Al margen del candidato, hay que hacerle un planteamiento a la ciudadanía que le seduzca", contestó.