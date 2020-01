Colorados avanzan en coalición de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sábado próximo, los colorados van a resolver cómo y con quién se coaligan por la Intendencia de Montevideo. Mientras tanto, esperan ver señales claras de sus socios para iniciar la campaña lo antes posible. Primero tiene que aparecer el candidato único. Allí el que mueve primero y define es el Partido Nacional en acuerdo con el resto de la coalición.

Ayer la Convención Nacional de los colorados resolvió avanzar hacia una candidatura en conjunto con otros partidos en las próximas elecciones departamentales en Montevideo. También resolvió no apoyar que Cabildo Abierto sea el lema común de la coalición.



Con el excandidato y futuro canciller, Ernesto Talvi, en sala y el expresidente Julio María Sanguinetti actuando como secretario general del partido, se aprobó un nuevo llamado que defina que el Comité Ejecutivo Departamental pueda negociar acuerdos con otros partidos. La votación tuvo 235 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.

La Carta Orgánica colorada exige que este tipo de decisiones se aprueben con las dos terceras partes de la Convención de 600 miembros. Por ello, esta iniciativa se someterá a votación el sábado 1 de febrero para su aprobación definitiva. Está previsto que la Comisión Electoral instale mesas receptoras de votos en todo el país aunque el asunto trate únicamente de Montevideo.

Además de este punto, también se aprobó que el Partido Colorado no aceptará la propuesta de Cabildo Abierto de ser el lema que represente al conjunto de partidos en caso de lograrse el acuerdo.



De esta forma, la intención del líder de Cabildo, Guido Manini Ríos, de ser candidato único de la coalición dentro de su lema, pierde sustento.

En la previa a la Convención, Talvi dijo que “lo de Manini Ríos va completamente a contramano” y que los colorados quieren “un lema neutral y un candidato que no sea ninguno de los que fuimos en octubre”.



Además, se mostró optimista de que se logre alcanzar un acuerdo con todos los integrantes de la coalición. Recordó que la primera opción fue la de Sebastián Bauzá y luego la de Gerardo Sotelo, ambas apoyadas por el Partido Colorado.

“Queremos volver al cauce y tener un candidato de consenso en un lema que no sea el de ninguno de los protagonistas. Nosotros no tenemos plan B, queremos que la coalición vote unida en Montevideo y por eso vamos a trabajar fuerte”, dijo.



Talvi fue uno de los últimos convencionales en hacer uso de la palabra. “Le pido a la Convención que le dé la confianza al Comité Ejecutivo Nacional para poder negociar un acuerdo en Montevideo con la tranquilidad de que sea lo que sea que acordemos, va a ser un acuerdo digno o no va a haber ninguno. Y si es digno es porque respeta nuestros valores y principios. Si no hay acuerdo el partido tendrá candidato, si el partido necesita un candidato nosotros vamos a hacer lo que el partido nos pida”, afirmó.

Espera

En tanto, Julio María Sanguinetti declaró tras la reunión de la Convención que “en la materia municipal no hay segunda vuelta. Si hubiera hoy estaríamos haciendo lo mismo que hicimos en la elección nacional. Anhelo que se encuentre el ciudadano de Montevideo que nos represente”.



Sanguinetti además descartó que se haya hablado con eventuales candidatos y subrayó que no existe una nómina de posibles postulantes a la Intendencia de Montevideo por la coalición. “Hoy estamos sin nadie, ¿De aquí a la semana va a aparecer? Esperemos que sí”.

Lecor, Max Weber y cheques en blanco

En el comienzo de la Convención colorada el expresidente Julio María Sanguinetti hizo una introducción en la que no faltaron referencias históricas y políticas.

Mencionó las condiciones del pacto entre Fructuoso Rivera y el portugués Carlos Federico Lecor tras el fin del artiguismo con la batalla de Tacuarembó. Mechó al filósofo e historiador alemán Max Weber y después analizó las condiciones políticas en las que se llega a la necesidad de buscar acuerdos que permitan conquistar la Intendencia de Montevideo.

Lo siguió en el uso de la palabra el convencional Aníbal Gloodtdofsky, quien apoyó al frentista Daniel Martínez en el balotaje. Se mostró contrario a los acuerdos. “Tuvimos la segunda peor derrota de la historia”, gritó y golpeó el atril. Exigió que el partido se presentara con Ernesto Talvi como candidato y volvió sobre Sanguinetti: “Max Weber me tiene harto”. La posición de Gloodtdofsky perdió 235 a 9 votos.

La joven convencional Karina Sapolinsky pidió “no firmar un cheque en blanco”. “La coalición es una herramienta, no debería ser esa la discusión, deberíamos hablar del proyecto colorado para la IMM y después buscar los mecanismos para llevarlo adelante”, dijo.