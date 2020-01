FA acusa a Corte Electoral de cambiar "reglas de juego en medio del proceso electoral"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A fines de diciembre la Corte Electoral resolvió algunas modificaciones de cara a las elecciones municipales de mayo de este año. Uno de los artículos nuevos aprobados autoriza a aquellos que hubieran sido candidatos a cualquier cargo en las elecciones internas por un partido en junio del año pasado a presentarse en las municipales por otro partido distinto.

Este reglamento se aprobó con cinco votos a favor y cuatro en contra.

Este lunes el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio criticó esta decisión de la Corte Electoral y sostuvo -de acuerdo a la resolución que se divulgó- que “significa un cambio de las reglas de juego en el medio del proceso electoral, que va desde las elecciones internas de los partidos políticos” de junio hasta las departamentales y municipales de mayo de 2020. “Este camino vulnera las garantías democráticas de los procesos electorales”, añade.

Por este motivo, el Frente Amplio marcó su rechazo a la resolución de la Corte Electoral, al tiempo que alertó acerca del “deterioro que para la imagen y confiabilidad” del “máximo órgano de garantías electorales ésta significa”. A su vez, “reclamó” a los ministros del organismo “revisar esa decisión, modificarla y retomar la senda de imparcialidad esperable de ese órgano del Estado”.

El Frente Amplio señaló “su total disconformidad con el contenido de la resolución adoptada, con la forma en que ella se adoptó y su preocupación por lo que ello significa respecto a la imagen y confiabilidad en el órgano electoral nacional”.

Además, al Frente Amplio sostuvo que la decisión de la Corte Electoral “se adopta sin previa discusión y búsqueda de acuerdos en días y fechas que parecen procurar que no trasciendan sus decisiones, imponiendo mayorías circunstanciales que responden a intereses políticos coyunturales de una coalición de partidos que ganó las últimas elecciones nacionales, pero que no ha logrado hasta ahora comparecer bajo un lema común de cara a las próximas elecciones departamentales y municipales”.



Javier Miranda, presidente del Frente amplio, dijo en rueda de prensa que cree que la resolución de la Corte Electoral tiene “un interés político”. A su vez, consideró que es “inadecuada” y que le “hace mal al sistema de partidos político del país”.



La Corte “evidentemente” está motivada “porque la coalición no logró un lema, no logró reflotar el Partido de la Concertación y ahora, como no lo pueden hacer en la departamental, lo hacen en la municipal”, agregó.