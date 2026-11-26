“Esto es un día a día”, dijo el senador del Partido Nacional, Martín Lema, que llegó a Salto para presentar a su nuevo sector político “Activar”, una escisión de Aire Fresco. Si bien impulsan la figura del expresidente Luis Lacalle Pou como su principal candidato, la agrupación tiene en miras ser un “grupo fuerte” de cara a las próximas elecciones nacionales.

Lema llegó al litoral junto al diputado local, Pablo Constenla que integra el sector del intendente de Salto, Carlos Albisu. Allí, mantuvo un encuentro con militantes y simpatizantes en el Ateneo de la ciudad que estaba desbordado.

En diálogo con la prensa, Lema señaló que su agrupación “buscaba fortalecerse día a día, con recorridas, visitas, captación de dirigentes y encuentros con la gente en todo el país, no solo en Montevideo”.

Martín Lema junto a Pablo Constenla. Foto: Sergio Senisa/El País.

“Es un sector que busca aportar, construir y resolver los problemas de la gente. Con esa mirada, es que tenemos ese enfoque constructivo que nos permita aportar y resolver, y es por eso que estamos aportando al gobierno medidas de aplicación inmediata, para poder corregir situaciones que están afectando a los uruguayos”, añadió.

También dijo que ve al gobierno nacional con “muchos desaciertos", "fallas en los ministerios" y "problemas de conducción". "Cuando la cabeza, que es el presidente de la República, no es clara, cuando no hay liderazgo, eso se transmite y pasan estas cosas”, acotó.

La valoración de la interpelación a Lustemberg

Por otro lado, habló sobre el llamado a sala realizado por el diputado nacionalista, Federico Casaretto a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg. Consideró que se trató de “una excelente interpelación” y recordó que “bajo los gobiernos del Frente Amplio siempre hay problemas graves en el sistema de salud". En ese sentido, hizo referencia a cuando él interpeló al entonces ministro Jorge Basso en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez: “Fue el 21 de febrero de 2017, cuando Lustemberg era viceministra, entonces cuando ellos gobiernan siempre hay problemas en el sistema de salud”, afirmó.

Cristina Lustemberg en la interpelación por caso Miralles. Foto: Leonardo Mainé.

“Lo de [el diputado] Casaretto fue con mucho nivel y un gran sentido humano, pero el rol de la ministra Lustemberg fue lamentable. Además, la ministra no tiene ningún respaldo, ni siquiera el respaldo del presidente de la República, ni del gobierno y ahora tampoco el respaldo del Parlamento, y estimo que tampoco debe tener respaldo a nivel de los usuarios que no encuentran soluciones y garantías para resolver sus problemas”, expresó.

Enfatizó que los informes jurídicos “que contradicen lo que dice la ministra, ¿quién los filtra?, yo creo que la propia Presidencia. Entonces a la pregunta de si se tiene que ir la ministra, creo que no admite ningún tipo de duda”.

Casaretto en interpelación a Lustemberg por caso Miralles. Foto: Leonardo Mainé.

Cuestionamientos al Plan Nacional de Seguridad Pública

Posteriormente habló de los problemas de seguridad del país y sostuvo que la situación actual “es mucho peor que la que se vivió en el período pasado”, y cuestionó que “haya quedado en nada el famoso Plan de Seguridad que se iba a presentar”.

“¿Cuál es el plan? ¿dónde está? Creo que seguimos viviendo en el país del papel, donde supuestamente todo lo que se va a hacer está por escrito, pero no se hace nada y la gente sigue esperando”, expresó.