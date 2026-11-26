Las valoraciones sobre lo que dejan las interpelaciones en el Parlamento suelen ser contradictorias e incompatibles: un ministro que salió bien parado para el oficialismo, y ese mismo ministro que no pudo tener un peor desempeño para la oposición. Pero la que protagonizó este martes la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, produjo evaluaciones que, en algunos casos, llegaron a ser coincidentes en filas del Frente Amplio y de la coalición republicana, que consiguió el objetivo de aprobar una moción crítica con las explicaciones de las jerarca —referidas a la rebaja de la sanción a la anestesista Inés Miralles, condenada por mala praxis, que luego enmendó el presidente Yamandú Orsi—, lo que dejó a la titular del MSP sin respaldo parlamentario en Diputados, y presentó además una moción de censura que en principio no tendrá los votos suficientes para hacerla prosperar (ver recuadro).

Fue una extensa y por momentos tensa interpelación, en la que la oposición cuestionó con dureza la actuación de la ministra por haber reducido, mediante una resolución adoptada en octubre de 2025, de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Miralles. La sanción se había dispuesto a raíz de la mala praxis que derivó en la muerte de la pediatra Soledad Barrera, en agosto de 2024, luego de permanecer 10 meses en coma.

Ahora bien, aunque la bancada del FA cerró filas en apoyo a la ministra durante la interpelación, en el oficialismo no pasan por alto el impacto que el episodio puede haber tenido sobre su imagen pública —consecuencia que, y he aquí parte de las coincidencias en la valoración, en los partidos de la oposición celebran como victoria política.

Esto no quiere decir que Lustemberg no cuente con el respaldo del presidente Yamandú Orsi —porque, de hecho, lo tiene—, pero fuentes del oficialismo reconocieron a El País que el caso constituye un golpe para una jerarca que, durante los primeros meses de gobierno, se ubicaba entre las figuras mejor valoradas del gabinete.

Incluso, al igual que lo admitió la ministra, eran varios los parlamentarios del oficialismo que consideran fue un “error” la resolución tomada en octubre de 2025, que desconoció lo dictaminado por la Comisión Honoraria de Salud Pública (11 de los 13 integrantes renunciaron al conocerse la decisión en abril de este año) y redujo la inhabilitación). Una decisión que, a juicio de varios legisladores oficialistas, fue posteriormente corregida por el primer mandatario cuando el 10 de noviembre resolvió revocar la resolución (con la firma de ambos jerarcas) adoptada por Lustemberg.

Es que, y aunque al igual que ocurrió con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, la moción finalmente aprobada en Diputados consideró “notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias” las explicaciones brindadas por la ministra, en el FA hacen una lectura política diferente de ambas comparecencias.

Porque mientras el dirigente del Partido Comunista logró salir fortalecido de la interpelación, en el caso de Lustemberg el saldo fue otro: la instancia dejó nuevamente expuesto el costo político que tuvo para la secretaria de Estado la gestión del caso Miralles.

Asimismo, en la bancada del FA cuestionan que se haya tratado de mentirosa a la ministra —un agravio que, entienden, no correspondía—, como hizo el miembro interpelante, Federico Casaretto. Sin embargo, reconocen que, en términos políticos, el episodio golpeó a Lustemberg —y lo hubiese hecho aunque la moción le fuera favorable—, quien no salió fortalecida de la interpelación por la repercusión en la opinión pública que tiene el tema en particular, al igual que había ocurrido con el caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.

El apoyo de PAR En un comunicado, el sector PAR, liderado por Lustemberg, expresó su “respaldo político y humano” a la ministra de Salud Pública tras la interpelación parlamentaria. La agrupación reivindicó su trayectoria, capacidad de trabajo y compromiso, y defendió su forma de ejercer el gobierno, basada en la integridad, la responsabilidad y la disposición a revisar decisiones cuando corresponde. “Conocemos a la mujer que escucha, que toma decisiones difíciles y que tiene también la humildad de revisarlas cuando las circunstancias así lo ameritan. Gobernar no significa ser infalible. Implica asumir responsabilidades, actuar con fundamento, aprender y tener la valentía de reconsiderar las decisiones cuando corresponde. Reivindicamos esa forma de ejercer el poder, en la que la ética y el interés general están por encima de cualquier cálculo político”, respaldó el sector que forma parte de El Abrazo.

La ministra, de todas formas, recibió mensajes de apoyo político en la interna de su sector (ver aparte) y de parte de legisladores cercanos a su figura, como fue el caso de los diputados Federico Preve, Alejandro Zavala y Luis Gallo, quienes la defendieron en la interpelación. El último de los tres, por ejemplo, médico cirujano de profesión, llamó a la “comunidad médica a reflexionar” sobre lo sucedido, en relación a “una persona que ya no está y una familia que sufrió una pérdida irreparable”.

“Hay una sociedad que tiene derecho a exigir que sus instituciones sanitarias actúen con responsabilidad, transparencia y rigor. Los integrantes de la Comisión que dictó el acto original son profesionales de enorme respetabilidad médica y académica. Realizaron un minucioso análisis del caso, objetivo y bien fundamentado. Esa labor resultó reconocida totalmente en la última resolución de Presidencia de la República", dijo Gallo, que a la hora de sintetizar su posición sobre todo el caso, y sobre la actuación de la ministra, usó estas palabras: "Comparto la resolución original de la Comisión, pero a mí criterio no es rechazable políticamente la postura que adoptó la ministra".

"Respaldamos su labor de responsabilidad frente al ministerio de Salud Pública —dijo también—, pero eso no implica que todas las resoluciones adoptadas durante este proceso hayan sido las más adecuadas".

La otra mirada, la reunión clave y el camino hacia la censura

El ánimo en la coalición republicana, mientras la interpelación todavía no culminaba y era momento de la conferencia de prensa, contrastaba con el que minutos antes había mostrado el bloque oficialista al sentarse en el mismo sitio, delante de las cámaras. Predominaban las bromas y comentarios favorables para con Casaretto y cómo había llevado adelante el llamado a sala. El buen humor también tenía que ver con haber logrado —o ese era el compromiso a esa hora— que Cabildo Abierto se sumara —y pusiera su firma— a una moción con duras críticas a las explicaciones ofrecidas por Lustemberg en sala.

A ese acuerdo —que no alcanzó a la propuesta de censura, de la que el partido que representan en el Parlamento los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita se distanciaron explícitamente— se llegó luego de una reunión en la que participaron los dos legisladores cabildantes y los diputados Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Juan Mártin Rodríguez (Partido Nacional), según supo El País.

Allí quedó claro que la postura de Cabildo sería acompañar un texto que resumiera un duro cuestionamiento a la ministra pero siempre y cuando no se incluyera mención alguna a los reiterados pedidos de renuncia que los coalicionistas vienen exigiéndole a Lustemberg desde hace meses, y sobre lo que insistieron durante el debate.

Los cabildantes dejaron claro en esa reunión que no se sumarían —porque su objetivo declarado fue que Lustemberg siguiera en el cargo para que se hiciera cargo "de su error" e incorporara propuestas de esta fuerza política tendientes a evitar que se repita situaciones como estas—, a ningún planteo de censura, como la que formularon blancos, colorados, independientes y soberanos en la tarde de este martes y ya quedó presentado para ser tratado en una próxima sesión en Diputados.

Esa sesión, tal como está establecido en los artículos 147 y 148 de la Constitución, deberá tener carácter de especial, y ser convocada en un plazo no menor a las 48 horas de presentada la moción (las que se cumplen este jueves). Una fecha estimada para realizarse, dijeron fuentes parlamentarias al cierre de esta edición, es el próximo 9 de diciembre.

Pero en la oposición ya saben que no obtendrán los votos necesarios para alcanzar la mayoría de los presentes (tiene 49 votos legisladores, sumando al partido de Gustavo Salle), lo que recién allí se habilitaría la activación del mecanismo de la censura, lo que implicaría una convocatoria de la Asamblea General —donde los bloques están repartidos en 65 legisladores— dentro de las 48 horas siguientes.