El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este jueves de una presentación de Somos Uruguay en el Salón de Eventos y Convenciones del Parque de Innovación del LATU, ante un auditorio compuesto fundamentalmente de empresarios uruguayos a los que dirigió gran parte de su discurso.

Escenario internacional y los tres pilares de confianza de Uruguay, según Orsi

Orsi dijo que el mundo "no es tan fácil" y que actualmente "el multilateralismo atraviesa una de sus peores etapas, las reglas internacionales pierden fuerza y las instituciones tienen cada vez más dificultades para dar respuestas". "Las cadenas de suministro se reorganizan, cambian las relaciones comerciales y la inteligencia artificial cambia la forma de producir y trabajar", apuntó el mandatario, quien aseguró que Uruguay debe reivindicar siempre "el valor del diálogo, la cooperación y el derecho internacional".

En este contexto, "Uruguay ofrece confianza", una característica que "no nos cayó de arriba sino que se sostiene desde hace décadas". Para el mandatario, la confianza se sostiene con "tres pilares" fundamentales. Uno de ellos está basado en las instituciones uruguayas: "No se trata de ausencia de conflicto ni de unanimidades artificiales, pero las tensiones, los líos, se procesan dentro de un sistema de partidos propios. El Uruguay no empieza de cero cada cinco años".

El segundo pilar es la macroeconomía, y en este sentido resaltó que "Uruguay mantiene grado inversor desde 2021" y que cerró el año pasado "con la inflación más baja en dos décadas"; aseveró que sigue dentro del rango meta del Banco Central del Uruguay "fruto de política consistente de hace mucho tiempo". "Los mercados confían en Uruguay", expresó, y añadió que esto permite "financiamiento en mejores condiciones de fuentes más diversas".

Pobreza infantil y crimen organizado: los desafíos pendientes señalados por el presidente

El tercer pilar es la cohesión social basada en la "educación pública gratuita de inicial hasta la universidad", además de un "sistema de salud universal" y una "amplia cobertura de seguridad social". Uruguay está entre "los países de América Latina con menor pobreza, mayor formalidad y menor desigualdad", aunque "no está todo resuelto ni cerca, la pobreza infantil nos sigue interpelando y el aumento de la criminalidad y el avance del crimen organizado exigen respuestas cada vez más firmes".

Yamandú Orsi, presidente de la República. Foto. Estefanía Leal

Por eso, dijo el presidente, es necesario que la economía crezca a un ritmo más acelerado que el actual: "Sin crecimiento sostenido no hay empleo de calidad, no hay recursos para políticas sociales y no hay convivencia que se sostenga en el tiempo. Hoy crecemos menos de lo que el país necesita, para acelerar el crecimiento necesitamos más y mejor inversión, alianzas de largo plazo y diversificar la inversión que llega al país y los mercados para exportar nuestros productos".

Oportunidades geopolíticas y el llamado a las empresas uruguayas

Orsi repasó la inversión que ha hecho y tiene previsto hacer el Estado en este período de gobierno, y también resaltó inversiones de empresas privadas. Así las cosas, expresó que no quiere "un Estado ausente ni omnipresente" sino "uno ágil , coordinado, capaz de regular mejor, que cuide el interés general y no convierta cada permiso en un recorrido interminable".

"Tenemos que trabajar para acelerar, no para cortar cintas sino porque detrás de cada proyecto de estos hay desarrollo y oportunidades, y alguien que no tenía trabajo y ahora puede tenerlo", señaló. Además consideró que este gobierno está haciendo un esfuerzo por descentralizar las inversiones para que haya "trabajo y oportunidad en los territorios".

"Es bueno que vengan inversiones de afuera, lo promovemos y estimulamos, pero es bueno que los uruguayos sepamos que hay otros uruguayos que se la juegan acá en Uruguay, como ustedes", dijo en referencia a su audiencia en el evento. "Y cada vez más salen afuera, empresas uruguayas que salen al mundo y les va bien. Además de la inversión extranjera que tenemos que promover y mucho, peleamos todos juntos un espacio para que los uruguayos sigan invirtiendo en Uruguay y se extiendan afuera", sentenció.

En última instancia reafirmó que "el mundo nos ofrece una ventana que tenemos que aprovechar". "Tengo la sensación de que se abrieron oportunidades como país, por distintas razones, hasta geopolíticas. Esta ventana se abrió, el tiempo es ahora y entre todos podemos trasformar esa ventana en una gran puerta para que lo que se abra sea lo mejor para todos", concluyó.