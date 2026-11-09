Encuesta: ¿quién se irá hoy de "Gran Hermano Uruguay"? Elegí entre Agustina y Tai tras la salvación de Acevedo

Agustina Zerbino o Tai Dudok: una de las dos abandonará este lunes 9 de noviembre la casa de Gran Hermano Uruguay. Después de una semana marcada por nuevas nominaciones, decisiones estratégicas y enfrentamientos entre participantes, el reality de Canal 10 tendrá otra gala de eliminación. Antes de conocer el resultado, TVShow invita a sus lectores a elegir a quién quieren fuera de la competencia.

La placa definitiva quedó conformada durante la emisión del domingo, cuando Bruno Acevedo logró salvarse por haber recibido la menor cantidad de votos negativos del público. De esta manera, aseguró su continuidad en el programa y dejó a Agustina y Tai frente a frente en una definición que tendrá lugar esta noche, con Eduardo "Colo" Gianarelli en la conducción.

La nueva eliminación llega después de una semana de movimientos dentro de la casa. Todo comenzó el miércoles, cuando Acevedo encabezó las nominaciones con 10 puntos, seguido por Gustavo Fernández, con nueve; Agustina, con siete; y Tai, con seis.

El jueves, Fabricio Bianchessi, líder de la semana, tuvo que salvar a uno de los cuatro nominados y sorprendió con su decisión. Aseguró que no se guiaría por afinidades, sino por el interés de conocer cómo se encontraban los jugadores frente al público. Finalmente, eligió a Gustavo y dejó a los otros tres en placa.

El domingo llegó una nueva salvación, esta vez por decisión de los televidentes. Acevedo recibió menos votos que sus compañeras y quedó fuera de peligro.

Tras el anuncio, las dos nominadas tuvieron la oportunidad de dirigirse al público. Agustina aprovechó el momento para lanzar una chicana contra Tai. "Soy lo más transparente que puedo en esta casa. Que se vaya la gente actriz. Tai al 7020, ya que estamos", expresó.

Tai, por su parte, prefirió agradecer el apoyo recibido y manifestó su deseo de continuar en la competencia. "Quiero seguir dándolo todo acá dentro", aseguró.

Eduardo "Colo" Gianarelli en "Gran Hermano Uruguay". Foto: Estefanía Leal

Cómo votar en Gran Hermano Uruguay y cuánto cuesta

La votación oficial es negativa: el público debe elegir a la participante que quiere eliminar. Quien acumule más votos deberá abandonar la casa.

Para participar por SMS, hay que enviar la palabra VOTO, seguida del nombre de la nominada, al 7020. Cada mensaje cuesta 20 pesos uruguayos, IVA incluido.

También se puede votar mediante la aplicación Pago Después, donde el voto individual cuesta 15 pesos, IVA incluido.

Encuesta de TVShow: ¿quién querés que abandone la casa?

Antes de la gala de este lunes, TVShow invita a sus lectores a participar en una nueva encuesta: ¿quién debería abandonar Gran Hermano Uruguay, Agustina Zerbino o Tai Dudok?

Esta consulta es independiente de la votación oficial del programa. Participar aquí permite expresar una preferencia, pero no suma votos ni modifica el resultado de la eliminación.

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