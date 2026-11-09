La preocupación de Shakira por la salud de su padre: el mensaje que publicó y sus últimos antecedentes médicos

“Gracias por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”, publicó la cantante Shakira en su cuenta de Instagram a raíz del estado de salud de su papá, William Mebarak Chadid, quien habría sufrido un nuevo contratiempo.

Aunque se desconoce qué síntoma o enfermedad habría sufrido su ser querido, la cantante habría viajado hacia Barranquilla, Colombia, para estar cerca de su familia. Una prueba cabal del deterioro físico y mental de William fue el mensaje de la artista en sus historias de Instagram, haciéndose eco de las versiones que circulaban en diferentes medios de comunicación de todo el mundo.

Hasta el momento, la cantante solamente subió ese comunicado y prefirió mantener en privado las razones del mismo que obedecen a la salud de su papá, quien tiene 95 años y anteriormente estuvo hospitalizado en distintos centros de salud.

Periodista, profesor de literatura y escritor —autor del libro Al viento y al azar—, Mebarak fue la musa inspiradora de Shakira en sus primeros pasos en la industria musical. En reiteradas oportunidades, la artista remarcó la injerencia de su progenitor al ser clave en el proceso creativo para la elaboración de los hits musicales que la catapultaron al estrellato.

En el año 2022, William Mebarak Chadid fue internado por un accidente doméstico en su casa que le dejó una herida en su cabeza. Tras ser socorrido de urgencia, la cantante elogió la entereza de su ser querido en esa situación de emergencia y dejó entrever la importancia de su presencia en su vida.

“Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos”, aseguró la cantante.

El último antecedente médico que se conoció de William Mebarak fue en el año 2024 cuando estuvo internado en la Clínica Iberoamericana de Colombia, a causa de una neumonía. A los días de ser dado de alta, Shakira emitió un comunicado oficial en su cuenta de X donde aclaró el estado de situación y destacó, por ese entonces, que la “lucha continúa”.

“Hace 18 días llegué de urgencias a Barranquilla para acompañar a mi padre y luchar junto a él. Ayer, gracias al gran equipo humano y médico de la Clínica Iberoamericana, y a su increíble fortaleza, pude llevarlo de regreso a casa al lado de mi madre, quien nunca suelta su mano. La lucha continúa, y mientras tanto, esa sonrisa suya, que brilla hasta en los momentos más difíciles, es mi mejor ejemplo. Gracias a todos por enviarme su fuerza y cariño, y también por nunca soltar mi mano”, indicó la cantante en sus redes sociales.

En 2025 otra vez fue noticia al estar internado por un cuadro de hidrocefalia. A diferencia de los anteriores casos, fue derivado al Centro Hospitalario Serena del Mar, ubicado en Cartagena, donde le colocaron una válvula de nombre Hakim para combatir con la acumulación de líquidos que genera esta enfermedad.

La Nación/GDA.