Amaia Montero se cayó en pleno show de La Oreja de Van Gogh y su reacción desató una ovación: el video

Amaia Montero sufrió una caída en pleno concierto de La Oreja de Van Gogh y las imágenes del momento no tardaron en viralizarse en las redes. El episodio ocurrió el viernes 6 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, durante una presentación de la gira Tantas cosas que contar, que marcó el reencuentro de la cantante con la banda que abandonó en 2007.

Todo ocurrió en el tramo final del espectáculo, ante más de 17 mil espectadores. Mientras saltaba y animaba al público, Montero retrocedió sobre una de las plataformas del escenario, tropezó con un escalón y perdió el equilibrio. La artista cayó sentada y, durante unos segundos, sorprendió tanto a los asistentes como a sus compañeros.

Sin embargo, la cantante de 50 años se recuperó rápidamente. Se apoyó en el escalón para levantarse, sonrió y miró a los músicos de la banda antes de retomar su actuación. "¡Vamos, seguimos, seguimos!", exclamó con el micrófono en la mano, dejando en claro que el concierto continuaría.

La reacción del público fue inmediata. Los asistentes comenzaron a aplaudir y a corear su nombre: "¡Amaia, Amaia!". La cantante agradeció las muestras de cariño y respondió: "Sois increíbles, de verdad, muchísimas gracias por esta noche".

El video de la caída comenzó a circular en las redes sociales y generó numerosas reacciones. Mientras algunos usuarios destacaron el humor con el que Montero resolvió el incidente, otros volvieron a cuestionar su desempeño vocal y algunos aspectos de su puesta en escena.

La presentación del viernes fue la primera de las cuatro fechas que La Oreja de Van Gogh tiene programadas en Barcelona. El grupo volvió a los escenarios en mayo, después de anunciar en octubre de 2025 la reincorporación de su vocalista original, quien había desarrollado una carrera solista durante casi dos décadas.

El regreso también se produjo después de la salida de Leire Martínez, cantante de la banda durante 17 años. En esta nueva etapa, Montero comparte escenario con Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, además del guitarrista Imanol Goikoetxea, quien ocupa el lugar de Pablo Benegas durante la gira.

En Barcelona, el grupo repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos "20 de enero", "La playa", "Pop" y "Rosas". Montero aprovechó la ocasión para agradecer el recibimiento que tuvo en la ciudad. "Barcelona no es cualquier cosa. Vosotros lleváis décadas demostrando mucho amor y esta noche nos toca devolveros parte de este amor", expresó.

"Es un verdadero honor estar esta noche aquí compartiendo no solo un concierto, sino una fiesta", agregó. Y destacó el vínculo que mantiene con sus seguidores catalanes: "En todas partes nos acogen de una manera increíble, pero de verdad que vosotros tenéis una cosa que es completamente diferente. La energía que hay aquí no se puede comparar".

La gira Tantas cosas que contar, con la que La Oreja de Van Gogh celebra sus 30 años de trayectoria, tendrá una escala en Uruguay el 17 de marzo de 2027. Ese día, el grupo se presentará en el Antel Arena y las entradas están agotadas hace meses.