La Oreja de Van Gogh volverá a Uruguay después de 11 años: fecha, lugar, precios y cómo comprar las entradas

La banda española La Oreja de Van Gogh anunció este jueves su nueva gira latinoamericana, Tantas cosas por contar, y confirmó su regreso a Uruguay con su formación original. Será su primera visita al país con Amaia Montero nuevamente como vocalista, en un esperado reencuentro que llegará 11 años después de su última actuación conjunta en Montevideo.

La noticia fue comunicada por el grupo a través de sus redes sociales. El concierto será el miércoles 17 de marzo de 2027 en el Antel Arena.

"Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y vosotros enfrente cantando felices. ¿Se puede pedir más?", escribió la banda en Instagram.

"Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica. Nos habéis seguido durante décadas y ha llegado momento de celebrarlo. ¡Os esperamos a todos!", sumaron.

Las entradas para el show en Montevideo se venderán por Tickantel en dos etapas. La preventa exclusiva para clientes Santander comenzará el lunes 3 de agosto a las 10.00 y se extenderá durante 48 horas o hasta agotar stock. Luego se habilitará la venta general. Los precios irán de 2.500 a 7.900 pesos.

En 2025, la banda anunció el regreso Amaia Montero, parte de la formación original, como vocalista. Montero había dejado el grupo en 2007 para dedicarse a su carrera solista y fue sustituida por Leire Martínez.

Montero estuvo alejada de la vida pública por dos años hasta 2024, cuando subió como invitada al show de Karol G en el Estadio Santiago Bernabeu de Madrid.

La última vez que La Oreja de Van Gogh se presentó en Uruguay junto a Montero fue en 2006, ante 7.000 personas en el Cilindro Municipal (donde hoy es el Antel Arena). Ya se habían presentado el año anterior en el Velódromo Municipal.

Con Leire Martínez estuvieron en Montevideo dos veces: en marzo de 2014 y en junio de 2017 en Landia para presentar el disco El Planeta Imaginario.

Formada en 1996, la banda se consagró en los 2000 como una referencia del pop rock en español. Tuvo éxito en España y Latinoamérica con hits como "Rosas", "20 de enero" o "Puedes contar conmigo".