Foo Fighters presentará su primer show en Uruguay; qué se sabe hasta ahora de la visita del grupo de Dave Grohl

Foo Fighters tocará por primera vez en Uruguay. Las productoras AM y Gaucho anticiparon este miércoles la llegada de la banda con una publicación en redes sociales, aunque el anuncio oficial se realizará el próximo jueves 6 de agosto.

El adelanto llegó de forma enigmática. En un video publicado en Instagram, las productoras usaron "Everlong" como banda sonora, mostraron el clásico símbolo de la banda liderada por Dave Grohl y escribieron un breve mensaje: "La fecha está marcada. Se viene tu banda favorita".

La publicación no reveló la fecha ni el lugar del concierto. Sin embargo, según pudo saber El País, el show está previsto para febrero de 2027.

El posteo de AM y Gaucho no fue un caso aislado. Forma parte de una campaña regional para anunciar el regreso de Foo Fighters a Sudamérica. En Chile, la productora DG Medios compartió el mismo video publicado en Uruguay, mientras que en Argentina y Perú se difundió —en pleno Mundial— otra pieza de la campaña con la frase "Después del fútbol viene tu banda favorita". En los cuatro países, las publicaciones remiten al 6 de agosto, cuando se conocerían los primeros detalles de la etapa latinoamericana de la gira.

Hasta el momento, Foo Fighters tampoco anunció oficialmente una etapa por Latinoamérica de su actual Take Cover Tour. De acuerdo con lo adelantado por AM y Gaucho, el próximo jueves se conocerán los detalles de la gira, así como la fecha exacta del recital en Montevideo y el inicio de la venta de entradas.

El concierto marcará la primera presentación de Foo Fighters en Uruguay y también la primera coproducción entre AM y Gaucho, dos de las principales productoras de espectáculos locales.

La banda ya había hecho referencia a la posibilidad de actuar en Montevideo en una entrevista con El País publicada en 2021. Al ser consultado sobre Uruguay, el guitarrista Chris Shiflett recordó que Foo Fighters nunca había tocado en el país y respondió entre risas: "Creo que nunca tocamos por ahí, ¿no? Ojalá eso cambie la próxima vez". Finalmente ocurrirá.

El grupo está en medio de la gira de presentación de Your Favorite Toy, el disco que publicó en abril. El tour también marca el debut de Ilan Rubin como baterista estable de la formación. El músico, conocido por su trabajo con Nine Inch Nails, reemplazó a Josh Freese, quien se incorporó tras la muerte de Taylor Hawkins en 2022 y permaneció en la banda hasta mayo de 2025.

Antes de desembarcar en Latinoamérica, Foo Fighters tiene previstos varios conciertos en Estados Unidos y una presentación en Rock in Rio, en Brasil, el 4 de setiembre. Luego continuará la gira por Australia, Nueva Zelanda e India, antes de iniciar la etapa latinoamericana.