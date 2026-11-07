Ana Laura Romano: el desnudo que protagonizó, su trabajo con Fito Páez y su presente lejos de los medios

En su casa siempre se respiró música. Ana Laura Romano es hija del reconocido bajista Popo Romano y de la cantante Norma Galfetti, y la mayoría de sus recuerdos de infancia están asociados al arte. Sus padres habían montado un estudio en el estar de su casa, donde daban clases, ensayaban y grababan. Por allí pasaron artistas de renombre como Jaime Roos, Eduardo Mateo y Hugo Fattoruso.

Desde niña soñaba con ser actriz y cantante. Incluso formó una banda durante su adolescencia, pero se alejó de la música por motivos de salud. Más adelante, estudió actuación durante cinco años y medio en la escuela de Vicky Rodríguez y Gustavo Antúnez y participó en distintas obras de teatro, entre ellas, el musical La jaula de las locas.

Debutó en televisión a los 24 años, de la mano de Coco Echagüe, en el programa infantil Loco de vos (Canal 10). Más tarde hizo dupla con Diego González en Hoja de ruta (Canal 10) y con Maxi de la Cruz en Yo me llamo (Canal 12). Luego llegó Bien con música (Canal 10) y también fue movilera de Después vemos (TV Ciudad).

Fue pareja de Rafa Cotelo durante varios años y fruto de esa relación nació Juana. Hace algunos años que Ana Laura se alejó de los medios. El pasado 24 de noviembre cumplió 42 años y, por ese motivo, te contamos cinco curiosidades sobre ella que quizás no conocías.

Quedó atrapada en un parapente

Vivió una experiencia extrema al tirarse en parapente, durante una grabación de Hoja de ruta, el programa que condujo con Diego González por Canal 10. Junto al instructor, quedó atrapada en una nube a 2.000 metros de altura sin poder descender: “Nos agarró una nube y quedamos trancados. Estuvimos casi dos horas planeando, sin poder bajar. Fue trágico”, recordó en Después Vemos.

La experiencia le dejó como consecuencia vértigo y pocos deseos de repetirla. Sin embargo, tiempo antes se había tirado en paracaídas y, a diferencia del parapente, aquella experiencia le fascinó: “Fue como un sueño. No lo podés creer”, contó.

Se animó al desnudo en ficción

En su primera experiencia en ficción, protagonizó una escena de topless en un capítulo del unitario Somos (Canal 10), junto a Roberto Suárez. El episodio, titulado Cadáver se necesita, fue nominado al Emmy. La actriz confesó que es de las que prefiere no mostrar y también dijo que buscó que la escena fuera “cuidada fina y delicada”.

“No se trata de sacarse la ropa por sacarse la ropa, sino de que la escena quede linda”, explicó años atrás en la sección Yo Digo de Sábado Show, cuando le preguntaron por sus límites ante una escena jugada. “No quería mostrar nada explícitamente, sino dejar entrever. La producción sabía que yo tenía mis límites”, agregó.

También recordó en Consentidas (Canal 10) que durante el rodaje se sintió respetada y cuidada, aunque después llegaron las bromas de esos mismos compañeros, amigos de su entonces pareja, Rafa Cotelo. Las gastadas no le hicieron cambiar de opinión: aunque se ruborizó al recordar dicha escena, aseguró que volvería a hacerlo si se presentara la oportunidad.

Trabajó en un shopping e hizo uñas esculpidas

Contó en Revista Paula que, antes de debutar al frente de Loco de vos, en 2008, junto a Coco Echagüe, hacía uñas esculpidas y atendía a sus propias clientas. También trabajó una peluquería haciendo las manos, y en un shopping. Esa última experiencia no fue de su agrado. “Lo odiaba. Por suerte fue un año, no más, porque no me daba tiempo para tener mi vida”, recordó por entonces. A los 24 años comenzó su camino en la pantalla y en esa misma nota celebró: “Ahora tengo pila de tiempo porque grabamos prácticamente un solo día a la semana”.

Cuatro años atrás, en Algo que decir (Canal 12) contó que cuando se alejó de los medios, se dedicó al maquillaje. Mientras estuvo embarazada, además, trabajó como cajera en un emprendimiento de Ana Durán en la Rural del Prado.

Ana Laura Romano. Foto: Archivo El País

Hizo coros junto a Fito Páez

Hija del famoso bajista Popo Romano y la cantante Norma Galfetti, pasó su infancia entre ensayos, clases y músicos que desfilaban por el estudio montado en el estar de su casa. En Después Vemos recordó que tuvo la suerte de conocer a figuras como Eduardo Mateo, que la bautizó “gimnasta rusa” porque de niña no paraba de dar vueltas de carro, y que era habitual despertarse y encontrarse con Hugo Fattoruso.

Esa cercanía también le permitió vivir experiencias impensadas: participó en Fatto in casa haciendo coros junto a Fito Páez. “Estaba en patas esperando para salir y tener a Fito al lado era increíble”, recordó en Vamo Arriba (Canal 4).

Incluso contó que el músico argentino le hablaba mientras observaban tocar a Fattoruso: “¿Te das cuenta de lo que es este monstruo?. Yo decía: ‘Fito me está hablando a mí’. Era un viaje”, resumió sobre aquella vivencia. Y definió al argentino como un crack: “Era uno más”.

Abandonó la música por un problema de salud

Lleva la música en su ADN y también tuvo su etapa como cantante. Integró una banda llamada Miscelánea, llegó a presentarse en escenarios como la memorable Fiesta de la X, e incluso cantó junto a su padre. Sin embargo, tuvo que dejar de lado la faceta de cantante después de desarrollar nódulos en las cuerdas vocales, que le provocaban pérdida de voz.

En una entrevista con Sábado Show contó que justo comenzaba su camino en Loco de vos y no podía arriesgarse a quedarse sin voz para el programa. Aunque cantar siguió siendo una de sus pasiones, reconoció que no se sentía del todo segura y hoy lo hace principalmente por diversión.