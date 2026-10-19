Encuesta: ¿quién se irá este lunes de "Gran Hermano Uruguay"? Votá entre Victoria Campo y Bruno Reyes

Victoria Campo o Bruno Reyes: uno de los dos abandonará esta noche la casa de Gran Hermano Uruguay. Por primera vez en la temporada, la eliminación se resolverá un lunes, después de una gala dominical que dejó definido el mano a mano. Antes de conocer el resultado, TVShow propone una encuesta para que sus lectores elijan a quién quieren ver fuera de competencia.

La definición llegará este lunes 19 de octubre por Canal 10, con Eduardo "Colo" Gianarelli en la conducción. El programa se emite desde las 21.15, y la decisión quedará en manos del público mediante la votación oficial.

El cambio de dinámica había sido anunciado durante la semana: el domingo se conocería quién salía de la placa y los dos participantes restantes esperarían hasta el lunes para saber cuál debía despedirse de sus compañeros. Así ocurrió anoche, cuando Jessica Martínez quedó a salvo con el 9,87% de los votos negativos.

El anuncio llegó pasadas las 23.00 y dejó a Victoria y Bruno frente a frente. Jessica fue la menos votada de los tres nominados, por lo que aseguró su continuidad en el reality.

La placa había quedado integrada por esos tres jugadores después de que Melanie, la líder de la semana, salvara a Matías Catán, con quien mantiene una relación dentro de la casa. Esa decisión y sus consecuencias para la convivencia fueron parte de los temas analizados durante la gala del domingo.

Además, los participantes recibieron otra mala noticia: volvieron a perder la prueba de presupuesto. El desafío consistía en imitar poses a partir de imágenes proporcionadas por Gran Hermano, pero acumularon ocho errores cuando el máximo permitido era cinco.

¡Ustedes definen quien abandona la casa MAÑANA! 🚨🔥🏠¿Bruno o Victoria? Mandá VOTO + NOMBRE de quien querés que se vaya al 7020. 📲 pic.twitter.com/yXQynbysOJ — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 19, 2026

Tras ese resultado, llegó una advertencia para la próxima semana: si vuelven a perder, tendrán apenas el 30% del presupuesto. Mientras el grupo procesa ese nuevo revés, Victoria y Bruno se preparan para una noche que terminará con la salida de uno de ellos.

Cómo votar en Gran Hermano Uruguay y cuánto cuesta

La regla central sigue siendo la misma: el voto es negativo. Hay que elegir al participante que se quiere eliminar, y quien acumule más votos deberá abandonar la competencia.

Una de las vías oficiales es enviar un SMS al 7020 con la palabra VOTO seguida del nombre que identifica al participante, tal como se indica en la pantalla del programa. Cada mensaje cuesta 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.

El importe se agrega a la factura del celular o se descuenta del saldo prepago. El servicio está disponible para usuarios de Antel, Movistar y Claro que tengan habilitados los mensajes premium. Se puede votar más de una vez: cada envío se cobra y se computa por separado.

La otra opción es la aplicación Pago Después. Para participar hay que descargarla, registrarse, validar la identidad e ingresar a la sección de Gran Hermano. Allí se selecciona al concursante, la cantidad de votos y se paga con tarjeta de débito. La votación por esta plataforma está habilitada para mayores de 18 años.

Los precios publicados son 15 pesos por un voto, 40 por tres, 60 por cinco, 120 por diez y 300 por 25. La descarga de la aplicación es gratuita; los votos se pagan.

En la previa de la eliminación, TVShow invita a participar en esta encuesta: ¿quién querés que se vaya, Victoria Campo o Bruno Reyes? La consulta es independiente del programa: votar aquí permite expresar una preferencia, pero no suma votos en la competencia ni modifica el resultado oficial.