"La Roca te bautizó": las bromas de Sergio Puglia y su esposo por la caída que sufrió el cámara del reality

La remodelación de una casa de campo puede traer sorpresas, dolores de cabeza y hasta algún porrazo. En el reality Los Puglia, Sergio Puglia y su esposo, Horacio Correa, siguen de cerca las obras de La Roca, pero en el camino también hay tiempo para las bromas, incluso cuando alguien termina golpeado.

El nuevo episodio del programa combina los avances de la construcción con una recorrida en busca de muebles, la filmación de Puglia Invita y hasta el lanzamiento de los premios Martín Fierro Uruguay.

Uno de los momentos más divertidos llega cuando Puglia se interesa por el estado de salud del camarógrafo del reality, que había sufrido una caída durante las grabaciones.

—¿Está mejor de los dolores? Lo que pasa es que no contaste —le pregunta el chef al camarógrafo.

—Me caí —responde el accidentado.

La explicación da pie a una seguidilla de comentarios. “Se cayó... ¿tiene un moretón? La Roca lo bautizó”, bromea Puglia, mientras Horacio se suma a las cargadas por el porrazo.

“Pero qué porrazo que se dio, se patinó en La Roca. Ahora sí quedaste con la cadera quebrada”, comenta Horacio. Después agrega que, según el Ruso, el camarógrafo se resbaló, como si hubiera saltado y caído. “Igual, estás vivo, hay que valorar eso”, remata.

Puglia tampoco deja pasar la oportunidad de hacer un comentario sobre la edad del accidentado. “Qué importante que una persona, a la edad que tiene, todavía tenga los huesos…”, dice, antes de que Horacio complete la ocurrencia con un “y con ese físico”, entre risas.

La Capilla Sixtina de La Roca

Las bromas conviven con uno de los trabajos más complejos de la remodelación: el techo de la casa de campo, al que los protagonistas bautizaron como la “Capilla Sixtina”. Allí se retiró el antiguo cielorraso de madera para dejar a la vista los distintos ángulos de la estructura y se eligió una pintura pensada para lucir bien con la luz del día y ganar profundidad cuando se encienden las luces por la noche. La propuesta se completa con terminaciones en cemento quemado.

Sergio Puglia y Horacio Correa. Foto: Archivo.

La tarea, sin embargo, parece poner a prueba la paciencia del constructor encargado de llevarla adelante. Puglia observa los avances y no tarda en advertirle al Ruso sobre el desafío que tiene por delante.

“Yo te digo, Ruso, te metiste en camisa de once varas”, le comenta. Pero enseguida cambia la advertencia por un elogio cargado de humor: “De hecho hiciste una creación, porque qué complicado. Parecés Miguel Ángel, ¡qué trabajo!”.

El comunicador sigue con las bromas mientras imagina cuánto tiempo más llevará completar la obra. El constructor también entra en el juego y responde con una frase que resume el tamaño del desafío: “Yo me jubilo, este es mi último trabajo”.

Entre techos que exigen paciencia, terminaciones que buscan darle otra personalidad a la casa y accidentes que se convierten en material para las bromas, Los Puglia continúa mostrando la transformación de La Roca. Porque en esta obra no solo hay que elegir colores y supervisar detalles: también hay que tener sentido del humor para sobrevivir a la remodelación.