Sorpresa en "Telenoche": una de sus periodistas anunció en vivo que está embarazada y emocionó a sus compañeros

El cierre de Telenoche de este domingo tuvo un momento muy especial. La periodista Federica Hananía anunció que está embarazada y que espera una niña junto a su esposo, Diego Gauronas. La noticia fue compartida en vivo, en medio de la emoción de los conductores del informativo de Canal 4, que celebraron la próxima llegada de Emma, el nombre elegido para la bebé en camino.

Su compañero Santiago Wilkins quien se encargó de dar la buena nueva a los televidentes. "Y lo decíamos antes en la pausa, tenemos una noticia muy importante para compartir. Personalmente, a nivel profesional, es una de las noticias más lindas que tengo que compartir. No me vincula a mí directamente, sino que a Fede Hananía... que está embarazada. Felicidades, Fede", expresó Wilkins.

Federica Hananía y Santiago Wilkins. Foto: Telenoche.

"Muchas gracias. Sí, no lo puedo creer. La verdad, todavía estoy muy emocionada...", alcanzó a responder Hananía, entre nervios y emoción.

"Estoy más nervioso yo que Fede", bromeó su compañero, antes de pedir que se mostrara en pantalla una imagen de la ecografía de la bebé.

"Esa es Emma. Ahí la podemos ver. Tiene casi cinco meses. La hemos disimulado, pobrecita, pero ahí está y está saludando. Si ven bien, aparece una manito saludando a todos los televidentes de Telenoche", comentó la periodista mientras compartía con la audiencia las primeras imágenes de su hija.

Hananía también tuvo palabras para su esposo, Diego Gauronas, con quien contrajo matrimonio en mayo pasado.

Wilkins aprovechó para enviarle un saludo al futuro padre y ensayó una nueva presentación del equipo: "Bueno, ahora somos tres presentando el informativo. Qué raro".

"Estuvimos un tiempo de a tres, aunque muchos no lo sabían", respondió Hananía.

Consultada sobre la fecha prevista para el nacimiento, la periodista señaló que espera la llegada de Emma para la primera semana de marzo, más precisamente el 7 de ese mes.

También adelantó que su intención es continuar trabajando en la conducción del noticiero dominical durante buena parte del embarazo. "Vamos a tratar de que sea hasta lo último que se pueda", aseguró.

El intercambio terminó con nuevas felicitaciones de Wilkins y una despedida especial de Hananía, que incluyó por primera vez a la futura integrante de la familia: "Ha sido un gusto acompañarlos acá con Santi y con Emita".

Nota a Federica Hanania, periodista uruguaya, en las oficinas de canal 4 en Montevideo, ND 20250506, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Federica Hananía y un año de grandes cambios personales y profesionales

La noticia del embarazo llega pocos meses después de otro acontecimiento importante en la vida de Federica Hananía. El pasado 17 de mayo, la periodista se casó con Diego Gauronas, su pareja desde hace 12 años, en una celebración realizada en una chacra de El Pinar.

La boda reunió a familiares y amigos de la pareja y dejó varias imágenes emotivas, entre ellas las de la novia junto a su padre, Enrique Hananía, conocido periodista y relator partidario de Peñarol.

Apenas unos días después de su casamiento, el 25 de mayo, Hananía asumió un nuevo desafío profesional al incorporarse a la conducción de la edición dominical de Telenoche junto a Santiago Wilkins.

La comunicadora, que también se desempeña como columnista de Ciencia y Tecnología del informativo de Canal 4, consolidó así su presencia en la pantalla del canal.

Ahora, en medio de esa etapa de crecimiento profesional, se prepara para uno de los acontecimientos más importantes de su vida personal: la llegada de su primera hija, Emma, que ya tuvo su presentación televisiva antes de nacer.

