¿Qué hay para hacer en la semana? La Catalina en el Antel Arena, "Supergirl" en streaming, Plaza Prado y más

La semana llega con una agenda variada para quienes buscan qué hacer en Montevideo: entre el domingo 6 y el sábado 12 de setiembre de 2026 habrá estrenos en las principales plataformas de streaming, conciertos de distintos artistas, novedades en la cartelera de cine y varias propuestas para las tablas. A eso se suma el comienzo de la actividad en Plaza Prado, que vuelve a reunir música y espectáculos durante la semana de la Rural del Prado.

Entre los destacados aparecen nuevas series y películas en HBO Max, Netflix, Disney+ y Prime Video, shows de artistas internacionales y músicos uruguayos, clásicos que regresan a la pantalla grande, estrenos teatrales, una ópera y espectáculos de artistas que llegan a Montevideo. Estas son algunas de las opciones para armar la agenda de los próximos días.

"Colisión", "Supergirl" y más en streaming

Las plataformas de streaming no paran. Mañana llegan a HBO Max las series Colisión sobre textos de Corin Tellado, y Cautiva, con Lorena Vega y Rita Cortese. El martes llega la temporada 5 de Fauda a Netflix, y la docuserie Al Descubierto sobre Mr T. El miércoles a Netflix llega la comedia ¿Por qué me casé otra vez? de Tyler Perry, y la de terror Psycho Killer: Asesino serial a Disney+. El jueves se estrena en Netflix la comedia ¡Llama a mi agente!: La película y la serie La timonel; y el viernes llega la serie El juicio, con Eugenio Derbez, a Prime Video, la comedia española Gracias, equipo a Netflix, y Supergirl a HBO Max.

Murga, pop, rock, indie y toda la música para la semana

Murga Agarrate Catalina. Foto: Archivo. Foto: gentileza Agarrate Catalina

La oferta de espectáculos musicales es variada para los próximos días. El miércoles llega Michale Graves, exvocalista de Misfits, a Live Era, y Tabaré Leyton presenta su nuevo disco, Memoria criolla, junto a invitados, en sala Zitarrosa. El jueves el guitarrista Paul Gilbert se presenta en Montevideo Music Box; Martín Buscaglia celebra los 30 años de Llevenlé en Sala Rondeau; Paul Higgs presenta su nuevo disco, La perla perdida en La Cretina; la murga Agarrate Catalina celebra sus 25 años con un show con invitados en el Antel Arena; Gonzalo Moreira llega con sus canciones a la sala Zitarrosa y Juan Mariño presenta su disco, Desempoderando las Cabras, en Magnolio. El viernes Gustavo Casenave realiza un concierto de piano en el Lawn Tennis; Leo Maslíah y Elena Ciavaglia se presentan a dúo en sala Zitarrosa; y los Hermanos Laser lo hacen en Magnolio Sala. El sábado la banda indie argentina Bándalos Chinos llega a Sala del Museo, Diego Drexler presenta Caminar en Magnolio, y Barbara Jorcin celebra 10 años en sala Zitarrosa.

Dos clásicos, música y varias novedades en pantalla grande

Es una semana cargada de títulos en el cine. Llegan dos clásicos: Todos los hombres del presidente (martes en Movie Montevideo con conversatorio posterior) y Rápidos y furiosos (desde jueves) por sus 25 años. También el jueves se podrá ver el documental Oasis: Don’t Look Back in Anger sobre la gira de los Gallagher, y se estrenan Hechizo de amor: la magia continúa (nuevamente con Nicole Kidman y Sandra Bullock), la argentina Pepita la pistolera con Luisana Lopilato, la islandesa El amor que permanece, la animada española Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa, y la de terror El heladero: dulce sabor a muerte.

Una ópera, un musical, visitas y estrenos para las tablas

Son varias las novedades en las tablas que comienzan hoy con Lola la coquetera, musical uruguayo de Avo Pérez que llega a Del Notariado. El martes se estrena la ópera La casa de Bernarda Alba en el Solís. Además hay tres visitas: el miércoles inician las funciones de Edipo en Ezeiza en el Adela Reta; el jueves Gastón Pauls llega al Metro con Sobre la marcha, y el viernes Hermana Beba despide su show en el Stella. También el viernes pero a del Notariado llega la de terror La mujer de negro, mientras que Mosquitos de Lucy Kirkwood se estrena en sala Verdi; y el sábado llega a teatro Victoria el clásico El herrero y la muerte.

The La Planta y VI-EM al frente de las noches en Plaza Prado

En los últimos tiempos, Plaza Prado se ha convertido en un escenario que reúne géneros y artistas de varias generaciones, y como un espacio dentro de la Rural del Prado que, como todos los años, inicia la segunda semana de setiembre. La jornada inaugural de Plaza Prado, el jueves desde las 23.30, comenzará Juanjo Morgade, seguido por The La Planta, uno de los músicos de mayor proyección. El viernes se presentarán Gabriel Da Rosa y Herederos, y el sábado será el turno de VI-EM y La Heroica. La semana próxima actuarán Anita Valiente, Chacho Rámos y Carlos Malo, entre muchos más.