“Lola la Coquetera”, un musical uruguayo que tiene cumbia, plena, recuerdos de barrio e invitados en escena

Por varios años el guion de Lola la Coquetera estuvo pronto en un cajón, esperando. Desde entonces, el dramaturgo y director uruguayo Avo Pérez se fue a España, estudió, volvió, dirigió Lucy en el cielo con diamantes que arrasó en los premios Florencio para niños, y fue entonces que se animó a volver a aquel cajón para rescatar este musical uruguayo que llega este domingo al teatro del Notariado.

El premiado carnavalero Fabrizio Silvera y la cantante Soledad Ramírez (que debuta en las tablas) están al frente de este musical que tiene cuerpo de baile, invitados sorpresa y entradas por Redtickets.

El resultado es un espectáculo que toma como punto de partida a una canción popular de la plena y a un personaje que existía en el imaginario colectivo pero sin historia propia. En lugar de construir una biografía de “Lola la coquetera”, Pérez creó a Lola: una mujer de barrio, multifacética, que trabaja sin títulos profesionales, pero capaz de trabajar como peluquera, sanitaria o electricista para salir adelante.

Fabrizio Silvera y Soledad Ramírez en "Lola la coquetera". Foto: Gentileza.

La trama transcurre entre fines de los años 80 y los 90, y está atravesada por recuerdos de infancia, personajes reconocibles y situaciones propias de una época en la que los vecinos se conocían, las puertas quedaban sin llave, y para entrar a la casa de algún vecino, ni hacía falta golpear. Pérez construyó ese universo a partir de experiencias personales, historias familiares y recuerdos de la infancia llevados a la ficción.

Al ser un musical, las canciones cumplen un papel central. Lola la Coquetera utiliza 17 temas, todos conocidos, vinculados a la cumbia y la plena, y que si bien venían de distintos países, fueron versionados y popularizados en Uruguay. “Polvo de estrellas”, “Azuquita pal café”, “El cuarto de Tula” y “Amores como el nuestro” forman parte de una selección que, en lugar de funcionar como una sucesión de canciones, hacen avanzar la historia.

El espectáculo, que se desarrolla a lo largo de una década, también apuesta por una reconstrucción visual de los años 80 y los 90. La escenografía incorpora ventanas reales y algunas escenas suceden detrás de ellas, como si el público estuviera parado en la vereda mirando lo que ocurre dentro de la casa. El vestuario, la iluminación y la puesta, dice Pérez, fueron pensados para reforzar esa sensación de viaje hacia esa época en particular.

Pérez, que además de escribir dirige el espectáculo, vive en Valencia, por lo que el proceso de montaje se desarrolló (en buena parte) a la distancia, mediante videollamadas, hasta que regresó a Uruguay para acompañar los ensayos.

—¿Hay una inspiración para Lola?

—Está construida a partir de mi madre, y tiene muchas características de esas mujeres de los 80. Empecé a escribir cosas que recordaba de mi infancia, de las mujeres que me rodeaban, historias que viví y otras que me contaron. Cuando veo la obra me causa gracia porque hay muchas cosas reales. Hay ficción, pero también recuerdos disfrazados de ficción. Eso me parece atractivo de la historia: hablar de una época que ya no existe, pero que todos reconocemos.

Soledad Ramírez en "Lola la coquetera". Foto: Gentileza.

—La música elegida también tiene una carga nostálgica muy fuerte.

—Sí. Para la gente que vivió en esa época, y también para muchos jóvenes que conocen esa música. A mí me fascina. Es muy linda estéticamente para recrear, y también para ver cómo nos relacionábamos entonces y ahora. Todo el tiempo estoy midiendo las diferencias, de cómo hemos cambiado hasta el día de hoy.

—¿Las canciones están puestas simplemente porque son conocidas o tienen una función dentro de la historia?

—La idea es que las canciones hagan avanzar la historia, que continúen con el flujo narrativo. Que parezca que fueron compuestas para ese momento y ese personaje. Hay una historia de amor, particular y controversial que es la excusa para que sucedan estas canciones. Elegirlas fue complejo porque quedan miles afuera, o tenía que hacer un musical de cinco horas.

—¿Cómo terminan Soledad Ramírez y Fabrizio Silveira como los protagonistas?

—A Fabricio lo veo en Carnaval. Vivo en España pero estoy muy pendiente de lo que sucede en Uruguay. Sigo trabajando desde allá y miraba mucho carnaval. Después vi que había hecho otros musicales, me contacté con él, le encantó la propuesta y se sumó. Y en cuanto a Soledad, quería a alguien del mundo de la cumbia. Sol también estaba entre las opciones y después, increíblemente, por esas cosas mágicas de la vida y del teatro, fue ella y tenía que ser ella.

—¿Qué encontraste en Soledad para hacer de Lola?

—Yo tengo un tema con Lola: no me la imagino hegemónica. Me la imagino como una mujer que tiene otro encanto, por su forma de ser. Soledad es hermosa, pero además tiene unos ojos impresionantes y una combinación hermosa con su forma de ser. El encanto justamente no está solamente en esos ojos y en esa cara, sino en el encanto de esta mujer que es bruta, auténtica, torpe y a la que se le entregaron las palabras para hablar. Son cosas muy reales de estas mujeres de mi infancia.

—¿Cómo fue el trabajo con ella, teniendo en cuenta que es su primer musical?

—Está súper asustada. Ella cantaba, pero esto es otra cosa. Yo le decía: “Mirá que este es el comienzo”. Porque lo que hace es impresionante, gran trabajo.

—Teniendo en cuenta que son canciones muy populares, ¿habrá invitados?

—Sí. Tenemos una sorpresa en cada función. El público no va a saber quién es hasta que salga a escena. Ya tenemos varios confirmados.

—¿Sentís que Lola la Coquetera puede ser el comienzo de una línea de musicales costumbristas uruguayos?

—Después de hacer Lucy, que era totalmente anglosajona y no tenía nada que ver con nosotros, me dije: “Ahora quiero hacer al revés. Quiero hacer un musical muy uruguayo, nuestro, donde nos podamos ver e identificar”. Y mi fantasía es poder llevar Lola a otros lados. Las historias uruguayas son equivalentes en otros lugares. Me imagino que en España también existieron muchas Lolas, porque más allá de ser uruguaya, donde se haga puede generar identificación.

—Vivís en España, ¿cómo fue dirigir a distancia?

—Fue todo un tema. Todo el proceso fue por videollamada. Vine recién en agosto y voy a estar hasta el estreno. Y dirigir así es una locura. No sabría decirte cómo lo hago, porque la verdad que no lo sé. Pero funciona, así que no quiero cuestionármelo mucho.