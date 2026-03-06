Daecpu suspendió la primera noche de la Ronda de Ganadores del Carnaval 2026: el anuncio de la organización

Luego de conocerse los ganadores del Concurso Oficial del Carnaval 2026, y de anunciarse las distinciones directas, se conoció la fecha para la Rueda de Triunfadores, la etapa que, ya sin la presión de la competencia, permite volver a ver a los espectáculos más votados por el jurado.

En esta nueva edición del Carnaval, el cupletero Imanol Sibes repitió la distinción de Figura Máxima, mientras que su murga, Doña Bastarda volvió a ganar en la categoría. Además, se llevó el Mejor Espectáculo del Carnaval.

La Ronda de Ganadores se anunció para el viernes 6, sábado 7 y lunes 9 de marzo, ya que el domingo 8 no habrá actividades en el Teatro de Verano por el día de la mujer.

La primera etapa de la ronda de ganadores, compuesta por La Compañía (primer premio en Revistas), Cyranos (2° puesto en Humoristas) y Momosapiens (que volvieron a llevarse el primer premio en Parodistas), estaba programada para este viernes 6 de marzo, desde las 20.00, aunque en la tarde se anunció que fue suspendida.

Desfile del Carnaval 2026. Foto: Archivo. Foto: Natalia Rovira / Archivo El País

Así lo comunicó la cuenta oficial de Daecpu en Instagram que anunció que la etapa fue reprogramada, sin anunciar cuándo se realizará. De acuerdo a la cuenta Carnaval del Futuro, autoridades de Daecpu se encuentran reunidas para determinar la nueva fecha, o modo de reprogramación de la etapa.

Daecpu anunció que se reprogramó la primera etapa de la Rueda de Triunfadores del Carnaval 2026. Foto: Captura Instagram @daecpu_oficial

Por lo pronto, y de acuerdo a lo anunciado hasta el momento por Daecpu, la segunda noche de la Ronda de ganadores será el sábado 7, con la presentación de Yambo Kenia (1° Premio Soc. de Negros y Lubolos), Tabú (2° Premio Revistas), Sociedad Anónima (1° Premio Humoristas) y La Gran Muñeca (2° Premio Murgas). Mientras que la tercera, programada para el lunes 9 contará con Valores (2° Premio Soc. de Negros y Lubolos), Caballeros (2° Premio Parodistas) y la murga campeona, Doña Bastarda.

Resta determinar si esta reprogramación modificará el día de todas las fechas, o si la Etapa 1 de la Ronda de Triunfadores se realizará el martes 10 de marzo.