El drama médico The Pitt, se convirtió en uno de los grandes fenómenos recientes de la televisión estadounidense. La producción conquistó a la audiencia y a la crítica, y consolidó su lugar entre las ficciones más destacadas de los últimos años con una cosecha de premios que incluye dos Emmy consecutivos a mejor serie dramática. Su protagonista, Noah Wyle, también hizo historia al obtener el Emmy a mejor actor en drama en dos años consecutivos por su interpretación del doctor Michael "Robby" Robinavitch.

El reconocimiento a Wyle trascendió el ámbito de la televisión. El actor fue elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo, una distinción que se sumó a los galardones que recibió por su trabajo en la ficción. También obtuvo el Globo de Oro a mejor actor en una serie dramática, mientras que The Pitt se llevó el premio a mejor serie dramática en la misma ceremonia. A esos reconocimientos se suma la inclusión de la producción entre las 10 mejores series del año por parte del American Film Institute (AFI), una selección que reúne a algunas de las propuestas más destacadas de la pantalla estadounidense.

Con ese recorrido a cuestas, la ficción protagonizada por Wyle estrenará su tercera temporada en HBO Max el próximo 7 de enero, según anunció la plataforma de contenidos en línea a través de sus redes sociales.

La serie aborda los desafíos cotidianos de los trabajadores de la salud en Estados Unidos a través del personal sanitario de primera línea de un hospital de Pittsburgh. Lejos de limitarse a los casos médicos, la historia pone el foco en la presión, el desgaste emocional y las decisiones que deben tomar médicos y enfermeros durante sus jornadas de trabajo, en un sistema de salud atravesado por múltiples dificultades.

Wyle, recordado también por su participación en ER: Sala de urgencias, vuelve así a un género que conoce bien, aunque esta vez desde una perspectiva distinta. En The Pitt encarna al doctor Robby Robinavitch, un profesional que debe conducir a su equipo mientras enfrenta las exigencias de una guardia hospitalaria y las tensiones propias de un trabajo en el que cada decisión puede tener consecuencias decisivas.

Imagen de la serie "The Pitt". Foto: Archivo. Foto: HBO

El elenco se completa con Katherine LaNasa, Patrick Ball, Sepideh Moafi, Fiona Dourif, Taylor Dearden y Shawn Hatosy, entre otros.

Agencia EFE