Premios Emmy 2026: "Widow’s Bay" arrasó, "The Pitt" ganó en drama y quiénes fueron los grandes ganadores en TV
"Widow’s Bay" fue elegida mejor comedia y "The Pitt", mejor drama. Matthew Rhys hizo historia con dos premios de actuación y Rhea Seehorn logró el primer Emmy de su carrera en la gran gala anual.
Los Premios Emmy 2026 celebraron este lunes en Los Ángeles su 78.ª edición y tuvieron a Widow’s Bay como la gran ganadora de la noche. La comedia de Apple TV, una plataforma que no está disponible en Uruguay, recibió seis premios durante la ceremonia principal y cerró la gala con el reconocimiento a mejor serie de comedia
Presentada por Mariska Hargitay, la ceremonia se realizó en el Peacock Theater y reunió a algunas de las principales figuras de la televisión estadounidense. Widow’s Bay se impuso además en varias de las categorías más importantes de comedia: Matthew Rhys fue elegido mejor actor, Kate O’Flynn ganó como actriz de reparto y Stephen Root como actor de reparto. También recibió los premios a mejor dirección, para Hiro Murai, y mejor guion, para Katie Dippold.
Con los ocho galardones que ya había conseguido en las ceremonias de los Creative Arts Emmy, realizadas días antes, la serie terminó esta edición con 14 premios.
En drama, The Pitt se consagró como la mejor serie y Noah Wyle recibió el Emmy a mejor actor por su trabajo en la producción de HBO Max. Rhea Seehorn, en tanto, consiguió su primer Emmy gracias a Pluribus, por la que fue reconocida como mejor actriz de una serie dramática.
Otra de las figuras de la noche fue Matthew Rhys, que hizo historia al convertirse en el primer intérprete en ganar dos categorías de actuación principal en una misma edición de los Emmy. Además de su premio por Widow’s Bay, fue elegido mejor actor de una serie limitada, antología o película por The Beast in Me.
También hubo un récord para Sally Field, que a los 79 años ganó como mejor actriz de una serie limitada, antología o película por Remarkably Bright Creatures y se convirtió en la mujer de mayor edad en recibir el premio en esa categoría.
Jean Smart volvió a imponerse como mejor actriz de comedia por Hacks, mientras que Allison Janney ganó como mejor actriz de reparto en drama por The Diplomat. Con ocho premios Emmy cada una a lo largo de sus carreras, ambas alcanzaron a Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus entre las intérpretes más premiadas en la historia de la ceremonia.
En las principales categorías de producción, DTF St. Louis fue elegida mejor serie limitada o de antología; The Traitors se quedó con el premio al mejor programa de competencia de telerrealidad; y The Late Show with Stephen Colbert ganó como mejor programa de variedades.
La gala también incluyó la entrega del Premio Humanitario Bob Hope a Michael J. Fox, uno de los reconocimientos especiales de la noche.
Los ganadores de los Premios Emmy 2026
Mejor serie de comedia
Widow’s Bay (Apple TV)
Mejor actriz principal en una serie de comedia
Jean Smart — Hacks
Mejor actor principal en una serie de comedia
Matthew Rhys — Widow’s Bay
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
Kate O’Flynn — Widow’s Bay
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
Stephen Root — Widow’s Bay
Mejor dirección para una serie de comedia
Hiro Murai — Widow’s Bay
Mejor guion para una serie de comedia
Katie Dippold — Widow’s Bay
Mejor serie dramática
The Pitt (HBO Max)
Mejor actriz principal en una serie dramática
Rhea Seehorn — Pluribus
Mejor actor principal en una serie dramática
Noah Wyle — The Pitt
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
Allison Janney — The Diplomat
Mejor actor de reparto en una serie dramática
Tom Pelphrey — Task
Mejor dirección para una serie dramática
Saul Metzstein — Slow Horses
Mejor guion para una serie dramática
Vince Gilligan — Pluribus
Mejor serie limitada o de antología
DTF St. Louis (HBO Max)
Mejor actriz principal en una serie limitada, antología o película
Sally Field — Remarkably Bright Creatures
Mejor actor principal en una serie limitada, antología o película
Matthew Rhys — The Beast in Me
Mejor programa de competencia de telerrealidad
The Traitors
Mejor programa de variedades
The Late Show with Stephen Colbert
Premio Humanitario Bob Hope
Michael J. Fox
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