Premios Emmy 2026: "Widow’s Bay" arrasó, "The Pitt" ganó en drama y quiénes fueron los grandes ganadores en TV

Los Premios Emmy 2026 celebraron este lunes en Los Ángeles su 78.ª edición y tuvieron a Widow’s Bay como la gran ganadora de la noche. La comedia de Apple TV, una plataforma que no está disponible en Uruguay, recibió seis premios durante la ceremonia principal y cerró la gala con el reconocimiento a mejor serie de comedia

Presentada por Mariska Hargitay, la ceremonia se realizó en el Peacock Theater y reunió a algunas de las principales figuras de la televisión estadounidense. Widow’s Bay se impuso además en varias de las categorías más importantes de comedia: Matthew Rhys fue elegido mejor actor, Kate O’Flynn ganó como actriz de reparto y Stephen Root como actor de reparto. También recibió los premios a mejor dirección, para Hiro Murai, y mejor guion, para Katie Dippold.

Con los ocho galardones que ya había conseguido en las ceremonias de los Creative Arts Emmy, realizadas días antes, la serie terminó esta edición con 14 premios.

En drama, The Pitt se consagró como la mejor serie y Noah Wyle recibió el Emmy a mejor actor por su trabajo en la producción de HBO Max. Rhea Seehorn, en tanto, consiguió su primer Emmy gracias a Pluribus, por la que fue reconocida como mejor actriz de una serie dramática.

Otra de las figuras de la noche fue Matthew Rhys, que hizo historia al convertirse en el primer intérprete en ganar dos categorías de actuación principal en una misma edición de los Emmy. Además de su premio por Widow’s Bay, fue elegido mejor actor de una serie limitada, antología o película por The Beast in Me.

También hubo un récord para Sally Field, que a los 79 años ganó como mejor actriz de una serie limitada, antología o película por Remarkably Bright Creatures y se convirtió en la mujer de mayor edad en recibir el premio en esa categoría.

Jean Smart volvió a imponerse como mejor actriz de comedia por Hacks, mientras que Allison Janney ganó como mejor actriz de reparto en drama por The Diplomat. Con ocho premios Emmy cada una a lo largo de sus carreras, ambas alcanzaron a Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus entre las intérpretes más premiadas en la historia de la ceremonia.

En las principales categorías de producción, DTF St. Louis fue elegida mejor serie limitada o de antología; The Traitors se quedó con el premio al mejor programa de competencia de telerrealidad; y The Late Show with Stephen Colbert ganó como mejor programa de variedades.

La gala también incluyó la entrega del Premio Humanitario Bob Hope a Michael J. Fox, uno de los reconocimientos especiales de la noche.

Los ganadores de los Premios Emmy 2026

Mejor serie de comedia

Widow’s Bay (Apple TV)

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Jean Smart — Hacks

Mejor actor principal en una serie de comedia

Matthew Rhys — Widow’s Bay

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Kate O’Flynn — Widow’s Bay

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Stephen Root — Widow’s Bay

Mejor dirección para una serie de comedia

Hiro Murai — Widow’s Bay

Mejor guion para una serie de comedia

Katie Dippold — Widow’s Bay

Mejor serie dramática

The Pitt (HBO Max)

Mejor actriz principal en una serie dramática

Rhea Seehorn — Pluribus

Mejor actor principal en una serie dramática

Noah Wyle — The Pitt

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Allison Janney — The Diplomat

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Tom Pelphrey — Task

Mejor dirección para una serie dramática

Saul Metzstein — Slow Horses

Mejor guion para una serie dramática

Vince Gilligan — Pluribus

Mejor serie limitada o de antología

DTF St. Louis (HBO Max)

Mejor actriz principal en una serie limitada, antología o película

Sally Field — Remarkably Bright Creatures

Mejor actor principal en una serie limitada, antología o película

Matthew Rhys — The Beast in Me

Mejor programa de competencia de telerrealidad

The Traitors

Mejor programa de variedades

The Late Show with Stephen Colbert

Premio Humanitario Bob Hope

Michael J. Fox