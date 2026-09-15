Un ciclo repasa la carrera cinematográfica de Jean Cocteau, un poeta y creador que marcó su tiempo

Poeta, dramaturgo, novelista, actor, director de cine y pintor, el francés Jean Cocteau —a quien tampoco le fueron ajenos el ballet y la escultura— es uno de los grandes nombres de la cultura del siglo XX. Un ciclo de Cinemateca Uruguaya que empieza hoy servirá para abarcar su cine. A las 18.00 y a las 19.30, va La sangre de un poeta, de 1932, un poema visual surrealista sobre el arte de la creación y un ejemplo de la vanguardia de su tiempo.

El ciclo se completa con La bella y la bestia, de 1946, la surrealista versión del cuento infantil, con Jean Marais (el miércoles a las 17.05 y 19.00); Orfeo, de 1950, con Marais y María Casares (jueves a las 17.00 y 18.55); y El testamento de Orfeo, de 1960, con el propio Cocteau, Claudine Auger, Lucia Bosè, Charles Aznavour, Yul Brynner, Picasso, Roger Vadim y Casares, a las 17.30 y 19.10.

“A Cocteau se le debe admirar por la libertad para expresar una visión totalmente personal y por su indiferencia hacia las normas impuestas por cierto período del cine francés de calidad”, escribió Roy Armes. “Fue uno de los pocos cineastas franceses del pasado a quienes los directores de la Nouvelle Vague pudieron recurrir en busca de inspiración”.