Hubo una época en la que Matías Alé no paraba de trabajar. Las temporadas de teatro de revista, las giras por Argentina y las funciones multitudinarias junto a Carmen Barbieri y Santiago Bal le permitieron ganar mucho dinero. Pero aquella etapa de abundancia quedó atrás y hoy, cerca de cumplir 50 años, el actor atraviesa una realidad económica muy diferente.

Lo contó durante su visita a Con Carmen, el magazine vespertino que conduce Barbieri en la televisión argentina, al que regresó después de haber estado internada a comienzos de mes.

"Mirá, yo hice mucha plata de verdad trabajando con Carmen. Era en otras épocas, no paraba de trabajar... Después no me supe administrar, después me enfermé, perdí mucho dinero, hoy vivo al día", reconoció durante la charla.

Alé, quien se casó el año pasado, también reflexionó sobre los cambios en la economía del espectáculo y la necesidad de multiplicar las fuentes de ingreso para sostenerse. Según planteó, actualmente hacen falta tres o cuatro trabajos para generar lo que antes se conseguía con uno solo.

En su caso, combina distintas actividades y tiene un presente laboral que incluye la conducción de Alégrate de la mañana, en las mañanas de Net TV. Se trata, además, de un paso importante en su carrera: por primera vez, a punto de cumplir 50 años, encabeza un programa con su nombre y un equipo de producción propio.

"Siempre he hecho o panelista o conducir los móviles, todo, pero conducir con el nombre mío, con un equipo de producción para mí, que me den la posibilidad de hacer lo que yo quiero de comunicar... estoy super feliz", contó.

La conversación con Barbieri también lo llevó a recordar cómo cambió su relación con el dinero después de atravesar varios problemas de salud e internaciones. Para explicar lo que aprendió, mencionó algunas de las posesiones que había acumulado durante sus años de mayor éxito.

"Yo antes tenía cinco motos, tres autos que no me servían para nada porque cuando me internaron siempre digo: nadie me decía 'te amo', el Porsche no me decía 'te amo'", comentó el actor en la charla.

Matías Alé en "Con Carmen". Foto: Captura Youtube.

La reflexión dio lugar a un momento emotivo entre ambos. Carmen recordó que, durante una de las internaciones del actor, llamaba todos los días a su madre, Helen, incluso cuando estaba en Madrid, para saber cómo evolucionaba. Los dos destacaron el vínculo de amistad que construyeron durante las temporadas de revista que compartieron junto a Santiago Bal.

Pero Alé también tiene proyectos por delante. Durante el programa confirmó que regresará al teatro en Villa Carlos Paz para integrar Fátima Big Show, el espectáculo con el que Fátima Florez celebrará sus 20 años de carrera. La convocatoria llegó después de que reemplazara a Marcelo Polino en algunas funciones en Uruguay.

Además, habló de Maltratada, película donde interpreta a un policía violento. "Me costó mucho decir que sí porque a mí no me gusta verme así", dijo Alé. Sin embargo, aceptó por el mensaje de la historia sobre violencia de género y la importancia de pedir ayuda.