Fátima Flórez vuelve a Uruguay y cuenta qué le pidió Javier Milei tras cantar juntos: "Quiere que..."

¿Pueden coincidir en un mismo escenario Cristina Fernández, Yanina Latorre y Liza Minnelli? Fátima Flórez lo hace posible. La popular imitadora llega a Montevideo con Fátima Universal, donde exhibe la galería de personajes que la posicionó como una de las principales figuras del teatro argentino.

Al inicio, recuerda que era un producto exótico. Hace 20 años no era común ver a una mujer exuberante con pretensiones de hacer humor sin la ayuda de un capocómico al lado. “Muchos pensaban que por tener las tetas grandes no podía hacer reír”, recuerda.

Pero a fuerza de carisma y una ductilidad artística única, logró cautivar al público del Río de la Plata y después también al del exterior, como el de Las Vegas, donde suele viajar para presentar un espectáculo en el que prioriza a los personajes internacionales.

Y en el plano personal, al que cautivó fue nada menos que al presidente argentino Javier Milei, de quien fue su pareja durante su ascenso al poder. Ya separados, él la acompañó durante una función y hasta se animó a subir al escenario para cantar junto a ella.

Antes de su presentación en el Teatro Movie de Montevideo, donde actúa el 14, 15 y 16 de mayo, Fátima se muestra radiante mientras realiza su gira de prensa. Luce un moderno conjunto de dos piezas recubierto completamente por apliques brillantes, que combinan con su verborragia y su omnipresente sonrisa. En diálogo con El País, repasa los hitos y obstáculos de su carrera, y hasta revela que Milei quiere volver a realizar una función con ella.

-Traés tu espectáculo a Montevideo desde hace muchos años, ¿cómo se fue dando el vínculo con el público uruguayo?

-Todos los años traigo mi show a Uruguay y también vengo a hacer varios eventos privados. Siempre fue una plaza que me abrió las puertas y me hizo sentir como en casa. Actuamos en varios teatros y en distintas ciudades. Además, por redes siempre recibo muchos mensajes preguntando cuándo vuelvo.

-¿Cómo enfrentás el desafío de preparar un espectáculo que supere al de la temporada anterior?

-Es cierto que la gente tiene la vara alta porque espera que cada show supere al anterior, así que tengo que pensar mucho en cómo sorprenderla. Es un espectáculo en el que pagás un ticket y ves un montón de shows: están los Pampas Bravas con una performance de malambo buenísima, un tributo a las comedias musicales, los cantantes más icónicos del mundo y todo el humor de los personajes de la farándula y la política.

Fátima Flórez Foto: difusión

-Hacés muchos personajes locales y varios internacionales. ¿Cómo fue, en ese sentido, preparar un espectáculo para presentar en Las Vegas?

-Soy la primera argentina que tiene su propio show en Las Vegas y ya voy hace dos años. Es un reconocimiento muy importante y un logro muy meritorio. Pensar un espectáculo para ese público fue muy complejo, pero a mí me gustan los desafíos. Había muy pocos argentinos entre el público, así que tuve que hacer un show universal. Hice, en su propio país, a Lady Gaga, Michael Jackson y varios más, y a la gente le gustó muchísimo.

-¿Qué tan alerta tenés que estar a la actualidad por si aparecen nuevos personajes y para incorporar noticias al contenido de tus shows?

-A mí me gusta estar informada, pero estoy todo el día como una enferma viendo qué pasa porque cuando lo volcás en los shows es lo que más garpa. A la gente le encanta la noticia de último momento incorporada al show.

-Pero da la sensación de que las interpretaciones musicales son lo que más disfrutás.

-Yo disfruto todo. Me encanta la parte del humor porque es lindo ver que la gente se ríe y la pasa bien. Robarle una carcajada al público es mágico. Y después salir con personajes como Liza Minnelli está bueno para mostrar talento desde otro lado, con canto y baile. Valoro mucho el abanico de posibilidades que me permite hacer mi propio show.

Fátima Flórez. Foto: difusión

-¿Qué tan difícil fue pasar de los elencos corales en los que estabas a hacer espectáculos propios bajo tu nombre?

-Yo trabajaba con (Aníbal) Pachano, Moria (Casán) y otros artistas. Empecé a darme cuenta de que había gente que preguntaba en boletería si yo estaba en el espectáculo. Ahí entendí que yo cortaba tickets, así que abrí mi propia compañía para hacer todo lo que quería arriba del escenario. Fue una bendición porque, desde el primer día, la gente acompañó.

-En los primeros años tus espectáculos eran producidos por tu pareja de ese entonces, Norberto Marcos. ¿Cuánto te costó pasar a defenderte también desde la producción después de la separación?

-Estuvimos 22 años juntos y hacíamos todo en pareja: la producción, el trabajo de manager y demás. Cuando nos separamos, yo no sabía qué iba a pasar conmigo, sobre todo porque me decían: "Vos no vas a poder sola". Fue un desafío, pero salí adelante y la gente acompañó. Me obligó a estar más atenta a todo. Antes estaba involucrada solo con los personajes, pero ahora también hay que defender las papas en la producción, la dirección artística, las luces, el sonido y pelear los contratos. Es más agotador, pero me obligó a madurar en muchas áreas.

-¿Para las mujeres es más difícil negociar contratos en una industria dominada por hombres?

-En mi caso tuve que sacar la perra de adentro. Soy una mujer sensible, pero tengo una fortaleza interna muy grande que pude ir demostrando a lo largo de mi vida. Además, trabajo a diario en mi fortaleza espiritual, que es muy importante.

-¿Y qué pasa con el público? ¿Creés que le exige más a una humorista mujer que a un hombre?

-Antes un hombre se ponía una peluca y ya ni precisaba hacer una interpretación. El chiste terminaba en eso. Es un rubro que siempre estuvo dominado por hombres. Hace 20 años fui una pionera y tuve que romper moldes y estructuras. Era un producto raro: una mujer voluptuosa que hacía humor. Tengo lomo, ¿y qué importa? Algunos decían: "Tiene las tetas grandes, entonces no hace reír". ¿Pero qué tiene que ver? Hubo que romper prejuicios y mitos. Las mujeres lo agradecen y son mis primeras seguidoras. La mayoría de la platea son mujeres y son las que traen al resto de la familia.

-Después está el desafío de mantenerse vigente año a año.

-Eso cuesta y hay que revalidarlo constantemente. No hay que dormirse porque todo es muy rápido y, si una desaparece un poco, la gente se olvida. Hay que estar en todos lados: televisión, radio, redes y teatro. Yo pongo mucha energía en eso.

-Tu primer salto a la masividad televisiva fue de la mano de Jorge Lanata. ¿Cómo recordás esa etapa?

-Cuando me llamaron nunca pensé que un programa periodístico podía tener tanto rating y que la parte de humor fuera a tener tanto protagonismo. Fue un boom. Él fue un distinto, un número uno total. Estoy muy agradecida porque marcó un antes y un después en mi carrera.

-Trabajaste con los más grandes: Lanata, Tinelli, Susana, Sofovich…

-Con cada uno tuve una relación distinta y de todos aprendí. Me siento honrada de que Susana (Giménez) y Antonio (Gasalla) me hayan llamado para su programa. Una vez hicimos el sketch de la empleada pública con Lanata como invitado y el rating explotó. Yo entré caracterizada como Cristina y fue una locura. Con (Marcelo) Tinelli fue con quien más trabajé y también me dio muchísima visibilidad. El último año me dijo que en esa temporada habíamos conectado como nunca. Yo trato de absorber cosas de cada uno de ellos porque por algo se convirtieron en fenómenos.

-No mencionaste a Sofovich, que tenía fama de bravo...

-Yo lo agarré más grande y a mí me respetaba mucho. No le conocí la parte del mal carácter que dicen que tenía. Yo estudié con Carlos Evaristo y un día me dijo que me iba a visitar Sofovich. Me hizo una especie de casting y le gustó tanto lo que hacía que me ofreció estar en un espectáculo que se llamaba Varieté para María Elena. No me puedo quejar porque trabajé con los mejores. Eso me sirvió para animarme a largarme sola.

-Con él tenés un video que supera el millón de reproducciones.

- Hoy lo miro y le encuentro errores y cosas que no me gustan mucho, pero es cierto que se viralizó. Esa vez yo había ido a su programa y todo surgió en el momento: me pidió 20 imitaciones en cinco minutos. Al día siguiente me llamaron de todos los programas. Eso mató, pero yo no entendía por qué había tenido tanta repercusión. Eso mismo después lo llevé al teatro y a la gente le encantó. Gerardo era un visionario.

-Tu expareja, el presidente Javier Milei, fue a ver tu espectáculo en verano. ¿Cómo fue ese día?

-¡Cantamos juntos! Fue un sacudón muy fuerte para todos. Una naturaliza ciertas cosas, por lo que me sorprendió que tuviera tanta repercusión. Ensayamos un rato esa tarde y después lo repetimos a la noche. A la gente le fascinó y el video se repitió por todas partes. Me gustó que viniera. Ahora quiere que lo hagamos de vuelta.

-¿Canta bien?

-Tiene su estilo con una voz fuerte. Nuestras voces ensamblaron bien, algo que no es fácil cuando cantan un hombre y una mujer. Hubo que encontrar la tonalidad, pero lo resolvimos en un ratito y salió fantástico.

-¿Tenés un vínculo fluido con él?

-Sí, pero a mí no me gusta hablar de mis vínculos. Si bien soy muy mediática, me gusta ser cuidadosa. Sé que muchas mujeres salen y dicen "me llamó", y a mí esas pelotudeces me parecen una tilinguería total.

-¿Te preocupó en algún momento que se te asociara mucho a su figura?

-Siempre estuve enfocada en lo mío. De hecho, estuve de novia y la gente supo separar eso. El público me conoce hace años y sabe que no aparecí ahora ni me colgué de nadie. Además, sigo siendo la misma de siempre. Nunca tuve ningún privilegio ni lo quise. Mi vida es igual, aunque esté de novia con un presidente o con alguien más tradicional.

-¿No te pesa que hoy siga siendo un tema sobre el que te preguntan?

-Para nada. ¿Cómo le voy a decir a alguien lo que me tiene que preguntar? Yo no hice nada malo. Estoy orgullosa de mi vida y todo lo que hice fue de corazón. No me arrepiento de nada.