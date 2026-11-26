A 11 meses de que se hiciera pública la separación de Facundo Arana y María Susini, y tras varios rumores de una presunta separación, las cosas entre el actor y su familia estarían atravesando un muy mal momento. Según trascendió, aunque decía que quería reconquistar a su mujer, habría iniciado un vínculo con otra persona. Esto, sumado a su rechazo hacia el romance de su hija con un hombre mayor que ella, habría generado un quiebre que, hasta ahora, no se recompone.

En la emisión del miércoles 25 de noviembre de LAM, Pepe Ochoa dijo que Arana “viene de unos meses raros” con su familia: “Hablé con una persona que me dijo que Facundo y su familia no tienen contacto porque él, por un lado, quería recomponer las cosas con María Susini, pero a la vez se enteraron de que él estaba saliendo con alguien”. Esto no le habría gustado nada a la exmodelo y a sus hijos, teniendo en cuenta que fue ella quien no quería reconciliarse y el actor sí.

Mencionaron que Arana estaría saliendo con la diseñadora Márian Saud y que ella empezó a subir fotos del perro y casco del actor. Esto habría molestado profundamente a Susini, quien aparentemente cuestionaba por qué él ocultaba la relación y le expresaba su deseo de volver a estar juntos. Según Ochoa, ella le habría revocado la autorización para que ingresara al country de Pilar, en el que vive con sus hijos India (18) y los mellizos Yaco y Moro (17).

“La cosa escaló bastante. Me dicen que no tienen contacto y que María no lo quiere ver”, indicó el panelista y agregó: “Hoy básicamente Facundo está aislado de su familia porque no lo quiere ver porque de alguna manera la frase es: ‘No lo reconocemos, no entendemos qué le pasa’”.

Facundo Arana e India, su hija. Foto: Instagram.

Por otro lado, habría otro conflicto familiar vinculado con India, la hija mayor de la expareja, que tiene 18 años y habría mantenido una relación con su instructor de equitación, de 40 años, algo que el actor no aprobaba. “Ya se peleó, estaba con alguien que era un poquito más grande, que era su profesor”, detalló Denise Dumas.

Aparentemente, Susini habría estado a favor del vínculo, mientras que Arana habría cuestionado la diferencia de edad. En enero, cuando la joven se accidentó durante una competencia en Mar del Plata, el actor fue a verla, pero le habrían negado el acceso a la clínica porque, según Ochoa, “rechazaba el vínculo que tenía su hija” con ese profesor, quien estaba ahí acompañándola.

En enero, Arana confirmó que estaba separado de su esposa y expresó su deseo de reconciliación. En una entrevista con LA NACION en agosto fue consultado por su situación sentimental y dijo: “Cuando encontraste al amor de tu vida y pudiste vivir tu historia con esa persona, te ganaste la eternidad. Entonces, la palabra ‘separación’ no preocupa cuando viviste todo eso. Con hijos que son frutos de ese amor, tenés tanto que hacer y cuidar. Lo que nos pasó en todos estos años es eternidad, es un para siempre. No todo el mundo consigue un ‘para siempre’, yo lo conseguí y, por eso, no puedo decir ‘estamos juntos’ o ‘estamos separados’, son palabras que le quedan muy chicas a todo nuestro universo”.

La Nación/GDA.