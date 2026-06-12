La reacción de Facundo Arana cuando Petinatti lo chicaneó por su separación y su defensa futbolera a Uruguay

Facundo Arana está de gira mediática por Uruguay para promocionar Nuestras vidas, el espectáculo que presentará el 18 de junio en el Teatro Stella y que tiene una particularidad: no existe un guion rígido. A través de un código QR, el público comparte historias, inquietudes o preguntas que funcionan como disparadores para la propuesta.

En ese marco, el actor argentino visitó Malos Pensamientos (Azul FM) y protagonizó una charla distendida con Orlando Petinatti que dejó momentos tan divertidos como inesperados. Hubo lugar para hablar de la obra, de los animales, de su reciente separación de María Susini y hasta de las cuatro estrellas de Uruguay en los mundiales.

La entrevista comenzó con una reflexión sobre el proyecto de ley impulsado por el diputado colorado Luis Marcelo Pérez para reconocer una licencia paga por duelo de mascotas. "Es una muy linda noticia para poner en el diario de cosas agradables", comentó Arana, quien destacó el vínculo que muchas personas construyen con sus animales de compañía. "Hay gente que tiene a sus perros como hijos", agregó.

A partir de ahí, Petinatti le propuso un juego: elaborar un ranking con los cinco seres vivos más importantes de su vida. El actor intentó esquivar la consigna incluyendo grupos familiares, pero el conductor insistió en que debía elegir personas concretas. Después de varias idas y vueltas, ubicó a María Susini en el primer lugar. "Para cuidar a sus tres chicos", explicó, en referencia a los hijos que tienen en común.

La conversación siguió por otros carriles hasta que el actor recordó una experiencia que lo hizo cuestionarse el consumo de carne. En ese contexto mencionó nuevamente a Susini y señaló que ella no come carne. "No pude hacer ese clic que a María se la llevó puesta. María es...", dijo, antes de quedarse unos segundos en silencio. "María, la madre de tus hijos", completó Petinatti. "Sí, no come carne", respondió el actor. "¿Vegana?", preguntó el conductor. "No, no", contestó Arana.

"Vegetariana", acotó Petinatti, antes de lanzar una broma en referencia a la reciente separación de la pareja. Entonces llegó la chicana de Petinatti. "¿Ya te olvidaste lo que es? Te pido por favor", lanzó el conductor. El comentario provocó las risas de Arana. "¿Vos decís que estoy borrando de a poco?", respondió.

Petinatti redobló la apuesta: "Es más, no me acuerdo su segundo nombre". "No tiene", aclaró el actor.

"No tiene nombre esta separación", retrucó el conductor. "Te pido por favor, es la madre de tus hijos. Una cosa es la separación y otra hacer un chip", insistió Petinatti. "Te pasaste tres pueblos", retrucó antes de continuar con la conversación.

Más adelante, el actor volvió a referirse a Susini al recordar una experiencia espiritual que compartieron durante un viaje a Nepal. Contó que ambos llegaron al monasterio de Tengboche, en el camino hacia el Everest, y que un monje budista aceptó bendecir la relación pese a que ninguno de los dos profesaba esa religión. Para Arana, ese momento representó una suerte de ceremonia de unión que sigue atesorando.

Facundo Arana y María Susini. Foto: Instagram @facundoaranatagle

La defensa de Facundo Arana a las estrellas de Uruguay

La charla también tuvo un capítulo futbolero. En medio del debate que volvió a instalarse en los últimos días sobre las cuatro estrellas que luce Uruguay en su camiseta, Petinatti le preguntó cuántos títulos mundiales consideraba que tenía la selección celeste. "Cuatro", respondió Arana sin dudar.

"Si una estrella se ganó y se pone, punto. No importa si fue en 1804. La estrella está, se jugó un Mundial y punto", sostuvo el actor, tomando partido en una discusión que suele enfrentar a uruguayos y argentinos.

Acto seguido, se distanció de los comentarios de sus compatriotas. "Soy muy respetuoso", dijo. Luego la conversación derivó hacia el Mundial de 1978 y los cuestionamientos históricos sobre aquella consagración de Argentina durante la última dictadura militar.

Arana prefirió correrse de la polémica y recordó cómo vivió ese campeonato siendo niño. "Me acuerdo que estaba todo el país cubriendo todas las plazas con los colores de la bandera en un momento donde estábamos atravesando la más negra historia. Pero no tenía consciencia de eso", reflexionó.

También habló de Lionel Messi y aseguró que todos los argentinos deseaban verlo levantar la Copa del Mundo. "Es una carrera preciosa para coronar con un Mundial", señaló sobre la victoria en Qatar 2022.

La entrevista terminó hablando de Messi y de un audio atribuido al Indio Solari que circuló tras su fallecimiento el pasado 5 de junio. "¿Y si te ganás un Mundial más? Vos estás para eso", decía el mensaje que al parecer el líder de los Redonditos de Ricota no se animó a enviarle al 10. Ante las dudas de Petinatti sobre si podía tratarse de Inteligencia Artificial, Arana eligió creer: "Yo soy más romántico en eso. Prefiero pensar que sí".